От иностранной валюты к рублю: как расплачивались на Руси до появления собственных денег

Только к XVII века появилась первая русская рублевая монета, которая стала основой для будущей денежной системы в России.

До появления рубля на Руси деньги были совсем не такими, какими мы привыкли их видеть сегодня. На самом деле, русские веками пользовались разными видами валюты, часто иностранной, а собственные деньги появились гораздо позже. Давайте разберемся, чем же расплачивались наши предки.

Иностранные монеты — первые деньги на Руси

До того как на Руси появились свои монеты, основной валютой были иностранные серебряные и золотые монеты. Самыми популярными были римские денарии. Их привозили купцы, и богатые горожане старались их копить, ведь денарии были надежным средством накопления и расчетов.

Параллельно с римскими монетами на Руси были в обиходе арабские серебряные дирхемы. Эти монеты были в ходу с VIII по XI века, и их чеканили в странах арабского халифата. Но с конца X века выпуск дирхемов сократился, и они постепенно исчезли из обращения, сообщает сайт Культура.рф.

С XIII века на Руси появились татарские дирхемы — монеты Золотой Орды. Они были своеобразным «местным» вариантом иностранной валюты. Сегодня такие монеты — большая редкость и ценность для коллекционеров.

Кроме того, с VI века на Руси использовались византийские серебряные монеты — милиарисии, а также медные монеты, которые называли веверицы. Византийские монеты ценились за качество и стабильность, а медные — были основным мелким платежным средством.

Русские слитки и первые рубли

До появления своих монет на Руси главным средством расчета были серебряные слитки. Они представляли собой продолговатые серебряные палочки весом около 200 граммов. В Новгороде такие слитки называли «рублями» — слово, которое до сих пор используется для обозначения российской валюты.

Первое письменное упоминание рубля относится к XIII веку. В то время рубль был не монетой, а именно слитком серебра, которым расплачивались за крупные сделки. Для мелких расчетов использовали иностранные дирхемы и денарии.

Появление монет и переход к мелким деньгам

В XIV веке при Дмитрии Донском на Руси начали чеканить первые мелкие серебряные монеты — «деньги». Эти монеты весили около одного грамма и были наследием татаро-монгольской денежной системы. Монеты имели разную форму, так как их чеканили вручную, но вес и печать были стандартизированы.

Появление мелких монет значительно упростило торговлю и расчеты. Крупные серебряные слитки (рубли) постепенно вышли из повседневного обращения и остались для крупных сделок и накоплений.

Западноевропейские талеры и чешские гроши

С XVI века на Русь стали ввозить западноевропейские серебряные талеры, которые называли «ефимками». Однако они не получили широкой популярности и часто переплавлялись для чеканки русских монет.

Чешские гроши были одними из самых распространенных иностранных монет в России с XIV века. Их ценили за стабильность и надежность, и они часто попадали в клады.

Реформы и первые русские рублевые монеты

Первая настоящая рублевая монета с надписью «рубль» была отчеканена в 1654 году при Алексее Михайловиче. Однако она была не очень удачной — серебра в ней было меньше, чем в 100 копейках, поэтому народ ей не доверял.

В середине XVII века проводились денежные реформы, которые пытались упорядочить денежное обращение, но они сопровождались трудностями и даже Медным бунтом 1662 года — народ протестовал против обесценивания денег.

Так что валюта на Руси появилась задолго до привычного нам рубля. Эта история показывает, что деньги — не просто средство обмена, а отражение экономических, политических и культурных процессов, которые происходили на Руси в течение многих веков.