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От кофе до любви: без чего не могут прожить петербуржцы

21 мая 2025 13:02
Кофе, сердце
От кофе до любви: без чего не могут прожить петербуржцы
Globallookpress / Sergey Elagin / Business Online

В соцсети жители Северной столицы рассказали о том, от каких благ они не готовы отказаться даже на небольшой промежуток времени.

В повседневной жизни мы часто не задумываемся о том, без чего человек не может прожить и дня. Кажется, что многое вокруг нас — это привычные мелочи, которые всегда были и будут. Однако если приглядеться внимательнее, становится ясно: есть, к примеру, базовые потребности, без которых наше существование просто невозможно. От воздуха, которым мы дышим, до воды и пищи — без всего этого жизнь невозможна. А у петербуржцев свой рейтинг. И еда и воздух в нем, кстати, не на первом месте.

Бодрящий напиток

В петербургской группе соцсети ВКонтакте был выставлен пост с предложением поделиться, без чего же подписчики не могут прожить даже один день. И тут жители Северной столицы подтвердили звание Петербурга, как самого кофейного города страны. Большинство комментаторов отметили, что не представляют свой день без кофе.

«Без кофе на балконе», — отметила петербурженка.

Вода, сон и собака

Кроме бодрящего напитка были перечислены такие потребности, как смех, вода, воздух, сон и домашние животные.

«Без моей собаки», — написал один из комментаторов.

Также редко можно было увидеть такие ответы, как «Интернет» и «сладенькое», а одна из подписчиц объяснила, что не смогла бы прожить ни дня без «любимого человека».

У каждого свое представление о том, без чего нельзя обойтись ни дня, ведь каждый человек привык к определенному образу жизни: кто-то радуется стакану воды, а кто-то мечтает о пище духовной, ведь это Петербург.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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