От кофе до любви: без чего не могут прожить петербуржцы

В повседневной жизни мы часто не задумываемся о том, без чего человек не может прожить и дня. Кажется, что многое вокруг нас — это привычные мелочи, которые всегда были и будут. Однако если приглядеться внимательнее, становится ясно: есть, к примеру, базовые потребности, без которых наше существование просто невозможно. От воздуха, которым мы дышим, до воды и пищи — без всего этого жизнь невозможна. А у петербуржцев свой рейтинг. И еда и воздух в нем, кстати, не на первом месте.
Бодрящий напиток
В петербургской группе соцсети ВКонтакте был выставлен пост с предложением поделиться, без чего же подписчики не могут прожить даже один день. И тут жители Северной столицы подтвердили звание Петербурга, как самого кофейного города страны. Большинство комментаторов отметили, что не представляют свой день без кофе.
«Без кофе на балконе», — отметила петербурженка.
Вода, сон и собака
Кроме бодрящего напитка были перечислены такие потребности, как смех, вода, воздух, сон и домашние животные.
«Без моей собаки», — написал один из комментаторов.
Также редко можно было увидеть такие ответы, как «Интернет» и «сладенькое», а одна из подписчиц объяснила, что не смогла бы прожить ни дня без «любимого человека».
У каждого свое представление о том, без чего нельзя обойтись ни дня, ведь каждый человек привык к определенному образу жизни: кто-то радуется стакану воды, а кто-то мечтает о пище духовной, ведь это Петербург.