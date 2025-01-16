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От музеев до выставки кошек: маршрут автомобильного тура в Беларусь из Петербурга на 4 дня

16 января 2025 08:02
Типовое изображение Белоруссии
От музеев до выставки кошек: маршрут автомобильного тура в Беларусь из Петербурга на 4 дня
Фото Городовой.ру

Для тех, кому неинтересны клубы, но хочется культурно провести время.

Поездка в Беларусь на четыре дня — отличный вариант для короткого отпуска. Блогеры решили совместить приятное с полезным: открыть банковскую карту и посетить культурные достопримечательности. Первоначальный план включал Витебск, но реальность скорректировала маршрут, и в итоге мы побывали ещё в Минске и Полоцке. Далее со слов путешественников.

День 1: Петербург — Витебск

Выехали из Петербурга рано утром — в 4:10. По пути делали короткие остановки, и уже к 12:30 добрались до Витебска. Первая задача — разобраться с банками. Планировали остаться в городе на несколько дней, но обстоятельства вынудили перенести основную часть дел в Минск. Всё же удалось посетить музей Марка Шагала и немного прогуляться по Витебску. Вечером отправились в Полоцк, где нашли жильё.

День 2: Минск

Из Полоцка выехали в Минск, чтобы завершить банковские дела. Удалось также найти время для посещения арт-галереи «Котовасия» — необычное место, посвящённое кошкам в искусстве. Минск удивил современными локациями и уютной атмосферой.

День 3: Полоцк

Целый день посвятили музеям Полоцка. Этот город, известный своей историей и архитектурой, оставил яркие впечатления. К вечеру многие путешественники покинули город, но мы остались, чтобы завершить маршрут спокойно.

День 4: возвращение домой

Утром закупились продуктами в местных магазинах и выехали домой. Планировали вернуться к вечеру, но ремонт дороги и пробки в Ленинградской области задержали нас на 2,5 часа. В Петербург добрались ближе к полуночи.

Итог маршрута

Авторы Дзен-канала Путешествия: большие и маленькие отметили, что поездка в начале 2024 года у них вышла насыщенной, хотя из-за логистических нюансов маршрут оказался не самым удачным. Для банковских дел стоило сразу отправляться в Минск, а для культурной программы сосредоточиться на Витебске и Полоцке. Тем не менее, поездка подарила много интересных моментов, и Белоруссия снова доказала, что это отличный выбор для коротких поездок.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Туризм
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