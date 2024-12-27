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От пени до выселения: чем грозит неуплата коммунальных услуг в Петербурге

27 декабря 2024 16:33
От пени до выселения: чем грозит неуплата коммунальных услуг в Петербурге
От пени до выселения: чем грозит неуплата коммунальных услуг в Петербурге
Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Чем чревата забывчивость.

Своевременная оплата коммунальных услуг – это не только обязанность каждого жителя, но и залог бесперебойного получения необходимых ресурсов, таких как свет, вода и газ. В противном случае, должников ожидают серьезные последствия.

Меры, которые применяют к должнику при просрочке оплаты:

  • При просрочке на один месяц управляющая компания (УК) пришлет долговой единый платежный документ с требованием погасить задолженность;
  • Со второго месяца начинается начисление пени. Размер пени зависит от ключевой ставки ЦБ РФ и составляет 1/300 ставки с 31-го по 90-й день неуплаты и 1/130 ставки с 91-го дня. До конца 2024 года, по решению Правительства, расчет производится по ставке 9,5%;
  • При просрочке на три месяца УК может ограничить подачу электричества, горячей воды и газа, а также установить заглушку на канализацию. При этом, отопление и холодную воду отключать не имеют права;
  • Если не будете платить больше полугода, и квартира не приватизирована, нанимателя могут выселить по решению суда, предоставив другое жилье по норме 6 квадратных метров на человека. Собственника выселить нельзя, но долг будет расти.

Когда УК обращается в суд:

При наличии значительной задолженности, УК может обратиться в суд. В этом случае, помимо основного долга, должнику придется оплатить судебные издержки. Приставы могут арестовать имущество, заблокировать счета и ограничить выезд за границу при долге свыше 10 тысяч рублей.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество ЖКХ
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