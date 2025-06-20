От песка до статуй Будды: какие сувениры запрещено вывозить из популярных стран

Собираясь в отпуск за границу, лучше изучить таможенные правила страны, куда вы едете.

Путешествовать — это всегда здорово, а привезти из поездки что-то необычное и памятное хочется каждому.

Но вот незадача: далеко не все сувениры можно спокойно провезти через границу. В разных странах есть свои строгие правила, что именно запрещено вывозить.

Нарушение этих запретов может привести к штрафам, конфискации вещей и даже более серьезным последствиям. Разбираемся, какие сувениры из популярных стран лучше не пытаться утащить домой.

Почему существуют запреты на вывоз сувениров?

В первую очередь, такие ограничения связаны с охраной природы, культурного и исторического наследия. Например, кораллы и ракушки — это часть морской экосистемы, и их массовый вывоз может навредить природе.

Антикварные предметы и археологические находки — это культурное достояние страны, которое нельзя просто так вывозить. Также есть запреты на вывоз валюты, редких животных и растений.

Что нельзя вывозить из разных стран?

Таиланд

В Таиланде очень строго относятся к вывозу предметов, связанных с культурой и природой. Нельзя вывозить статуэтки Будды выше 15 см — это считается оскорблением религиозных чувств.

Под запретом вывоз кораллов, ракушек, изделий из слоновой кости и панциря черепахи. Даже экзотические фрукты, такие как дуриан и кокосы, лучше не брать с собой.

Если сувенир выглядит как культурная ценность, лучше попросить у продавца документы, подтверждающие легальность покупки.

Египет

Египет — страна с богатейшим историческим наследием, и вывоз любых археологических артефактов строго запрещен. Это касается древних монет, папирусов, мумий, статуэток и даже кораллов Красного моря.

За нарушение грозит серьезное наказание, вплоть до тюремного заключения. Также нельзя вывозить изделия из слоновой кости и необработанное золото, сообщает Яндекс.Путешествия.

Турция

В Турции запрещен вывоз предметов, представляющих культурную или историческую ценность — это старинные книги, монеты, мозаики, керамика.

Вывозить драгоценные камни и золото в больших количествах тоже нельзя, но личные украшения можно брать.

Интересно, что формально запрещен вывоз кофе, чая и специй, но на практике таможенники часто закрывают на это глаза.

Куба

На Кубе ограничен вывоз сигар и рома — можно взять не более 23 сигар и 2 литров рома на человека.

Запрещен вывоз чучел животных без соответствующих сертификатов. Это связано с охраной редких видов и предотвращением браконьерства.

Япония

В Японии нельзя вывозить настоящие самурайские мечи и старинное оружие без специальных разрешений.

Муляжи и сувениры в виде оружия обычно не вызывают проблем, но с настоящим оружием лучше не рисковать.

Другие интересные запреты

На Сейшельских островах и Мальдивах нельзя вывозить сувениры из кожи и чучела животных, а также акульи челюсти.

В Новой Зеландии вам не разрешат провоз плодов киви и даже вина из них — местные очень трепетно относятся к своему национальному символу.

Во многих странах, например в Италии, Австралии и на Мальте, нельзя вывозить песок с пляжей — это тоже часть природного наследия.

В некоторых странах запрещен вывоз валюты в больших суммах — например, в Египте, Индии и Доминикане.

В Туркменистане для вывоза ковров и музыкальных инструментов нужно специальное разрешение и уплата налогов.

В Армении и Киргизии запрещен вывоз некоторых продуктов, например кофе, чая, икры, а также предметов культуры без разрешений.

Как не попасть впросак?

Перед поездкой обязательно изучите таможенные правила страны, куда едете. Информацию можно найти на сайтах посольств, в туристических справочниках или у туроператоров.

Если покупаете антиквариат или предметы искусства, требуйте документы, подтверждающие законность их вывоза.

Лучше не брать с собой в чемодан вещи, которые могут иметь культурную или природную ценность, даже если они кажутся безобидными — например, ракушки или кораллы.

Накануне жительница Калининградской области была задержана в аэропорту из-за того, что в ее чемодане находились кораллы. Она была в Египте и не знала, что из нельзя забирать с собой. Теперь ей грозит штраф, сообщает Газета.ру.

Если сомневаетесь, лучше оставить сувенир в магазине или выбрать что-то более нейтральное, например изделия из дерева, ткани или керамики, которые не находятся под запретом.