От Петербурга до Камчатки: зачем в уборных отеля обязательно устанавливают телефон

Не ради того, чтобы просто общаться сидя на фаянсе.

Телефон в туалете отеля — это не просто дань традициям или показатель высокого статуса. На первый взгляд, это может показаться странным, но такое решение имеет вполне практическое объяснение, связанное с удобством и безопасностью гостей.

Исторический контекст

Изначально стационарные телефоны в отелях были неотъемлемой частью номеров высокого класса, особенно в эпоху до мобильной связи. Их устанавливали не только на прикроватных тумбочках, но и в ванных комнатах. Это позволяло бизнесменам и людям, живущим в высоком темпе, оставаться на связи даже во время личных процедур.

В США до 2008 года телефон в санузле был обязательным условием для получения высшей оценки отелей — пяти «бриллиантов» от Американской ассоциации автомобилистов (ААА). Хотя такие требования уже не действуют, многие люксовые гостиницы продолжают следовать этой практике, демонстрируя приверженность традициям и заботу о комфорте гостей.

Практическая необходимость

Телефон в ванной комнате может стать спасением в критической ситуации. Если гостю становится плохо, а мобильный телефон находится в другом помещении, стационарный аппарат позволит вызвать помощь. Это особенно важно для пожилых людей, путешественников-одиночек или гостей с ограниченной мобильностью.

Символ статуса

Сегодня телефон в санузле ассоциируется с роскошью и заботой о клиентах. Он подчёркивает, что отель придерживается стандартов высокого сервиса, даже если сам аппарат редко используется.

Вывод

Телефон в туалете — это не просто реликт прошлого, а элемент, который сочетает заботу о безопасности и статусность отеля. В эпоху, когда мобильные устройства стали неотъемлемой частью нашей жизни, такая деталь может показаться избыточной, но для гостиничного бизнеса она остаётся важным знаком внимания к гостям.