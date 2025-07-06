От Петра Великого до наших дней: как появился День ВМФ и почему его так любят в России

В 2025 году День ВМФ будут отмечать 27 июля.

День Военно-морского флота России — один из самых масштабных и любимых праздников страны, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2025 году этот день выпадает на 27 июля.

Как появился День Военно-морского флота?

Праздник имеет глубокие исторические корни, уходящие в эпоху Российской империи. Еще в XIX веке устраивались парады и торжества в честь флота.

Например, в 1885 году по приказу Александра III прошел грандиозный парад из более чем сотни кораблей в Санкт-Петербурге в честь открытия Морского канала.

В советское время с 1920 года в Петрограде отмечали День Красного Флота, связанный с созданием регулярного флота на Балтике и первой победой в Северной войне 1703 года.

Однако эта традиция быстро угасла, и только в 1939 году по инициативе наркома ВМФ СССР адмирала Николая Кузнецова День Военно-морского флота был официально учрежден.

Первоначально праздник отмечался 24 июля, а с 1980 года перенесен на последнее воскресенье июля, чтобы дать возможность большему числу людей участвовать в торжествах.

Когда и как появился Военно-морской флот России?

Несмотря на огромные территории, Россия долгое время не имела выхода к морю и не была морской державой. Все изменилось в XVIII веке, когда Петр Великий поставил задачу создать регулярный флот.

Первый российский флот был сформирован в Азовском море во время Азовских походов 1695-1696 годов.

Балтийский флот появился в ходе Северной войны (1700-1721), когда Россия впервые смогла закрепиться на Балтике, пишет Лента.

Именно тогда были сформированы основные задачи флота, которые остаются актуальными и сегодня — защита морских границ, обеспечение безопасности и демонстрация силы страны на мировом уровне.

Современный Военно-морской флот России

Сегодня ВМФ России — это мощная структура, включающая Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты, а также Каспийскую флотилию.

В его составе — надводные и подводные корабли, морская авиация, береговые войска и морская пехота.

Как проходит День ВМФ?

В этот день по всей стране проходят парады кораблей, военно-морские учения, концерты и народные гуляния.

Главные парады традиционно проходят в морских городах — Санкт-Петербурге, Североморске, Владивостоке, Севастополе и других.

Например, в Санкт-Петербурге для прохождения кораблей разводят мосты через Неву, а праздник начинается с церемонии поднятия Андреевского флага на крейсере «Аврора» и продолжается концертами и салютами.