От роскошной усадьбы до коммунальных квартир: непростая судьба загадочной Уткиной дачи

Уткина дача — это одна из тех старинных усадеб Петербурга, о которых знают не все, но именно там хранится множество интересных историй. Расположена она на живописном мысе в районе Малой Охты.

Сегодня это памятник архитектуры федерального значения, но в прошлом — загородный дом с большим садом, оранжереями и хозяйственными постройками, который принадлежал известным людям XVIII—XIX веков.

От финской деревушки до усадьбы

До того как здесь появилась усадьба, на этом месте была маленькая финская деревушка Кервила. В начале XVIII века эти земли принадлежали стольнику Петра I, а потом — графу Алексею Ушакову, начальнику Тайной канцелярии.

После его смерти усадьба переходила из рук в руки, пока в 1790-х годах не стала собственностью семьи Полторацких.

Экскурсовод Дмитрий Рыпин рассказал «Городовому» про дачу подробнее.

«Уткина дача строилась как дача Полторацких, предположительно самим Николаем Александровичем Львовым, удивительным архитектором, русским Леонардо, как о нем говорили. Главное здание стоит на небольшом холме, там где река Оккервиль впадает в реку Ухту. Сейчас это круглая ротонда, увенчанная куполом, какие-то остатки хозяйственных построек», — рассказал эксперт.

Марк Полторацкий был не просто дворянином — он пел в придворной капелле и дослужился до ее директора, получив потомственное дворянство. Именно по инициативе этой семьи в 1790 году на участке был построен главный дом усадьбы в стиле классицизма.

Уткина дача

После смерти Агафоклеи Полторацкой усадьба перешла к ее дочери, а в 1828 году была куплена княгиней Зинаидой Петровной Шаховской. Она вышла замуж за мирового судью Василия Уткина, и с тех пор усадьба получила свое народное имя — Уткина дача.

При Зинаиде Петровне был построен служебный корпус с дугообразной формой, въездными воротами и симметричными павильонами, которые дополняли архитектурный ансамбль.

Судьба усадьбы в XIX—XX веках

По завещанию княгини усадьба должна была перейти Императорскому человеколюбивому обществу после смерти Василия Уткина. В 1873 году здесь открылась Охтинская Мариинская богадельня, а позже на территории организовали детский приют. После революции здание использовали как психиатрическую больницу.

«История была разной. Там была и колония для несовершеннолетних преступников, как идея, слава Богу, не получилось. Усадьба была великолепна, но использование, конечно… При советской власти тут был комитет здравоохранения, там даже жили люди, даже так было, как часто бывало у нас при советской власти. Пока там находится музей городской скульптуры, пока ничего не изменилось, будем ждать. Сохранились интерьеры, очень красивое место на берегу двух рек», — отметил экскурсовод.

К сожалению, интерьеры почти не сохранились, но известно, что в оформлении помещений участвовал художник Джованни Скотти. Из прежней роскоши остался лепной фриз с вазами и орлами в центральном зале.

Сейчас усадьба проходит реставрацию, планируется открыть музейные залы, выставочные пространства и научно-просветительский центр, чтобы сохранить и показать горожанам и гостям Петербурга эту уникальную часть истории.