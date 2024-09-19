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«Ситуация очень тяжелая»: семья погибшего в Таиланде россиянина столкнулась с новыми трудностями

19 сентября 2024 11:40
«Ситуация очень тяжелая»: семья погибшего в Таиланде россиянина столкнулась с новыми трудностями
«Ситуация очень тяжелая»: семья погибшего в Таиланде россиянина столкнулась с новыми трудностями
Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Глава семейства скончался при странных обстоятельствах.

Мать погибшего на Пхукете россиянина Ильи Орлова обратилась за помощью через телеграм-чаты, объединяющие россиян в Таиланде. Прошло уже более двух недель с момента гибели 27-летнего бизнесмена из Нижнего Тагила, однако его семья столкнулась с множеством трудностей, которые пока не могут решить. Полиция Таиланда рассматривает случай как самоубийство, но ситуация для семьи осложняется финансовыми проблемами.

Илья Орлов планировал остаться в Таиланде и перевез туда свою жену, дочь и мать. Однако у его жены возникли проблемы с законом: ее арестовали за превышение срока пребывания в стране, и она сейчас находится в иммиграционной службе, ожидая депортации, которая должна быть оплачена за ее счет, но у семьи нет на это средств. Также необходимо организовать перелет для шестилетней дочери погибшего вместе с сопровождающим, а также собрать деньги на похороны самого Ильи Орлова.

Мать Ильи отметила, что «ситуация очень тяжелая для семьи со всех сторон».

Ранее сообщалось, что Илья Орлов погиб при загадочных обстоятельствах: его тело было обнаружено недалеко от пляжа Карон, в канаве у дороги. На его руках были обнаружены глубокие порезы и синяки, что дало основания полиции предполагать, что перед смертью россиянина могли пытать, пишет портал «ТурДом».

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Автор:
Ольга Хромова
Общество ТуризмПроисшествиеТаиланд
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