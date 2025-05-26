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Отпуск во Вьетнаме теперь омрачится: власти азиатской страны «ударили» по российским туристам

Обновлено: 27 мая 2025 13:06 | Опубликовано: 26 мая 2025 08:14
турист
Отпуск во Вьетнаме теперь омрачится: власти азиатской страны «ударили» по российским туристам
Фото: Городовой.ру

Сами того не подозревая.

Власти Вьетнама распорядились о блокировке Telegram — мессенджера, которым активно пользуются российские туристы, находящиеся на территории страны. Решение принято после отказа компании сотрудничать с местными правоохранителями, расследующими преступления, связанные с каналами в Telegram.

В документе, подписанном 21 мая, предписано заблокировать доступ к сервису до 2 июня (но это явно не предел).

Telegram отказался передавать данные пользователей в рамках расследований, и это стало последней каплей.

Вьетнамские власти заявляют, что 68% Telegram-каналов в стране используются для незаконной деятельности — от мошенничества до распространения запрещенных веществ. Несмотря на то что мессенджер частично раскрывает данные по судебным запросам в других странах, Ханой не получил от платформы желаемого сотрудничества, отмечает РБК.

Блокировка ударит и по добропорядочным пользователям, среди которых — тысячи российских путешественников, приезжающих во Вьетнам в отпуск. Для многих Telegram давно стал не только способом общения, но и незаменимым помощником в поездках: через него туристы получают уведомления от отелей, арендаторов жилья, русскоязычных гидов, врачей и трансферных служб.

Кроме того, в Telegram активно работают местные группы и чаты с отзывами, объявлениями и советами по отдыху — фактически это онлайн-навигация по жизни во Вьетнаме.

Теперь привычный цифровой маршрут может оказаться недоступен. Да, технически блокировку можно обойти, но для среднего пользователя это дополнительный стресс. Особенно для тех, кто приезжает на короткий отдых и не хочет искать обходных путей.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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