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Ответ дали еще в 2018 году: почему в Петербурге так много ДТП и как снизить их количество

18 декабря 2024 20:16
Ответ дали еще в 2018 году: почему в Петербурге так много ДТП и как снизить их количество
Ответ дали еще в 2018 году: почему в Петербурге так много ДТП и как снизить их количество
Фото Городовой.ру

Проблема не нова, но первопричину исправить никто не пытается.

Урбанистика в последние годы стала популярной темой, и можно заметить, как в СМИ растет количество новостей о новых светофорах, мигающих знаках и пешеходных ограждениях. Однако статистика аварийности в Петербурге остается пугающей.

К мировым стандартам Vision Zero, предполагающим полное исключение смертности на дорогах, Северная столица пока не приблизилась. Это говорит о том, что используемый подход — установка заграждений и строительство подземных переходов вроде «краба» на проспекте Славы — не решает проблему.

Почему изменения не работают?

Еще в 2018 году урбанист Данила Горохов рассказывал порталу Sobaka, что в Петербурге часто используют теоретический подход: берут устаревшие проектные решения и пытаются применить их в современных условиях. Например, предполагается, что убрать светофор и строить переходы, не пересекающиеся с проезжей частью, — это безопасно. Однако международная практика показывает, что такие меры часто приводят к росту аварий.

Основная проблема — отсутствие адаптации к реальной городской среде. Дороги Петербурга позволяют развивать скорости, значительно превышающие установленные, пешеходные переходы плохо освещены, а парковка часто перекрывает обзор.

Почему происходят аварии?

Данила Горохов, автор анимационных карт ДТП в Петербурге, отмечает, что большая часть аварий с пешеходами происходит там, где отсутствуют переходы или обзор закрывают припаркованные машины. Простые меры, такие как создание парковок на расстоянии не менее пяти метров от перехода и установка прямого освещения, могли бы значительно улучшить ситуацию.

Что нужно менять?

Первым шагом должно стать улучшение сбора данных. Инспекторы ГИБДД должны регистрировать место происшествия с точностью до GPS-координат, что позволит выявлять опасные точки. Второй важный шаг — тесное взаимодействие между комитетами, экспертами и горожанами. Только анализируя данные и учитывая реальную статистику, Петербург сможет начать путь к Vision Zero, где главной ценностью станет жизнь каждого жителя.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургАвтотранспорт
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