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Озеро Комо: зачем туда едет вся Европа и как отдохнуть петербуржцам?

Опубликовано: 28 июня 2025 12:30
Озеро Комо
Озеро Комо: зачем туда едет вся Европа и как отдохнуть петербуржцам?
Фото: Городовой.ру

Любимое место российских телеведущих.

Комо — не просто озеро, а целый курортный мир с альпийскими пейзажами, старинными городками и атмосферой итальянской неспешности.

Это третье по величине озеро Италии и одно из самых глубоких в Европе (до 410 м). До него всего 40 км от Милана, а значит, идеально подходит как для уикенда, так и для полноценного отпуска.

Почему Комо популярен:

  • Легендарные виды — горы, вода, итальянские виллы и колоритные улицы;
  • Лёгкая доступность: от Милана — час на поезде;
  • Комо, Лекко, Белладжо и Менаджио — города у озера, каждый со своим характером;
  • Температура воды в июле–августе — 22–23 °C, комфортная для купания;
  • Виллы звёзд: в Ладжио — дома Клуни, Джоли, Питта, Мадонны;
  • Паромы соединяют все города, работает прокат яхт, катеров и катамаранов.

Что посмотреть:

  • Комо — кафедральный собор, уютный центр, фуникулёр в Брунате;
  • Брунате — смотровая площадка у маяка Вольта и отсутствие машин;
  • Белладжо — старинные улочки, храмы и статус одного из первых элитных курортов;
  • Лекко — ровный берег, крепость XIV века, канатка и маршруты для хайкинга;
  • Менаджио — яхты, трекинг, парк виллы Карлотты и школа альпинизма.

Где остановиться

Цены варьируются от 3500 рублей в сутки до 20 000 и выше. Варианты: отели, кемпинги, апартаменты и традиционные домики. Самый популярный город — Комо, но уединённее и живописнее — в Брунате и Менаджио.

Из Милана — поезд до станций Como San Giovanni или Como Lago (около 1 часа). Также можно арендовать авто или воспользоваться рейсовыми автобусами. Для передвижения по озеру — паромы и катера.

Полезно знать:

  • Для россиян нужна шенгенская виза;
  • Обувь — только удобная: тропинки, ступени, виды на высоте;
  • Пауэрбанк не помешает: фото и видео делать хочется на каждом шагу;
  • Лето — высокий сезон, жильё и билеты стоит бронировать заранее.

Озеро Комо — место, где даже короткая поездка превращается в воспоминание на всю жизнь.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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