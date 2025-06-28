Озеро Комо: зачем туда едет вся Европа и как отдохнуть петербуржцам?

Комо — не просто озеро, а целый курортный мир с альпийскими пейзажами, старинными городками и атмосферой итальянской неспешности.
Это третье по величине озеро Италии и одно из самых глубоких в Европе (до 410 м). До него всего 40 км от Милана, а значит, идеально подходит как для уикенда, так и для полноценного отпуска.
Почему Комо популярен:
- Легендарные виды — горы, вода, итальянские виллы и колоритные улицы;
- Лёгкая доступность: от Милана — час на поезде;
- Комо, Лекко, Белладжо и Менаджио — города у озера, каждый со своим характером;
- Температура воды в июле–августе — 22–23 °C, комфортная для купания;
- Виллы звёзд: в Ладжио — дома Клуни, Джоли, Питта, Мадонны;
- Паромы соединяют все города, работает прокат яхт, катеров и катамаранов.
Что посмотреть:
- Комо — кафедральный собор, уютный центр, фуникулёр в Брунате;
- Брунате — смотровая площадка у маяка Вольта и отсутствие машин;
- Белладжо — старинные улочки, храмы и статус одного из первых элитных курортов;
- Лекко — ровный берег, крепость XIV века, канатка и маршруты для хайкинга;
- Менаджио — яхты, трекинг, парк виллы Карлотты и школа альпинизма.
Где остановиться
Цены варьируются от 3500 рублей в сутки до 20 000 и выше. Варианты: отели, кемпинги, апартаменты и традиционные домики. Самый популярный город — Комо, но уединённее и живописнее — в Брунате и Менаджио.
Из Милана — поезд до станций Como San Giovanni или Como Lago (около 1 часа). Также можно арендовать авто или воспользоваться рейсовыми автобусами. Для передвижения по озеру — паромы и катера.
Полезно знать:
- Для россиян нужна шенгенская виза;
- Обувь — только удобная: тропинки, ступени, виды на высоте;
- Пауэрбанк не помешает: фото и видео делать хочется на каждом шагу;
- Лето — высокий сезон, жильё и билеты стоит бронировать заранее.
Озеро Комо — место, где даже короткая поездка превращается в воспоминание на всю жизнь.