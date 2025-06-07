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«Паек по-царски»: что лежало в котелке солдата Российской империи

Опубликовано: 7 июня 2025 16:01
Солдаты Первой Мировой войны
«Паек по-царски»: что лежало в котелке солдата Российской империи
Global Look Press / Vadim Nekrasov / Russian Look

Большое количество калорий и качественные продукты не пошли на пользу армии Российской империи.

Русский солдат в Первую мировую войну — кто он и что у него было с собой в сумке? Этот вопрос интересен, ведь на фронте еда — это залог выживания и боеспособности. Разбираемся, что же получал рядовой в 1914 году и почему его «паек по-царски» стал легендой.

Что было в котелке солдат?

В начале войны каждый солдат ежедневно получал примерно 2 килограмма продуктов с калорийностью около 4300 ккал — это очень много, даже по современным меркам. Для сравнения, во время Великой Отечественной войны норма советского солдата составляла около 3300-3500 ккал.

В основе рациона содержался ржаной хлеб или сухари — около 700 граммов. К хлебу добавлялись крупы: гречка, овсянка, перловка, пшено — примерно 100 граммов, а в суровых условиях Сибири и Севера — до 200 граммов.

Мясо — важный источник белка и энергии — давали около 400 граммов свежего говяжьего мяса или 300 граммов консервов, сообщает сайт Товарищ Полковник. Интересно, что мясо было исключительно говяжьим и лишенным костей, чтобы уважать традиции многонациональной армии, где много мусульман.

Также в рацион входили 20 граммов сливочного масла или сала — жиры нужны для получения энергии, 17 граммов муки для загущения супов, 6,4 грамма чая (примерно 6-7 крепких кружек), 20 граммов сахара и 0,7 грамма перца для вкуса.

Также были овощи — около 250 граммов свежих или 20 граммов сушеных — капуста, морковь, свекла, репа, лук и зелень — шли в супы. Картофель рассматривался в графе «хлеб», не выделялся отдельно, а рис давали, но редко.

Алкоголь в армии был запрещен с 1908 года. Русский солдат был трезв — чай и вода были обычными напитками.

Продукты питания и классические консервы

Одним из доказательств высокого качества царской пайки стали консервы, найденные в 2004 году на Таймыре — они пролежали в вечной мерзлоте более 100 лет и оказались не только съедобными, но и вкусными! Это говорит о том, что продукты были действительно высокого качества.

Реальность и проблемы снабжения

Несмотря на высокие стандарты, которые впечатляюще проявились на бумаге, реальность оказалась сложнее. Обеспечить миллионы солдат мясом, хлебом и овощами в условиях войны с отсталой логистикой и промышленностью было очень трудно.

Уже в 1916 году мясная паек сократился, появились перебои с хлебом, а вместо продуктов солдатам часто предлагали «приварочные деньги», которые не всегда удавалось выплатить.

«Паек по-царски» — высокие стандарты и суровая реальность

Рацион русского солдата в начале мировой войны действительно был одним из лучших в мире по калорийности и качеству. Это была попытка государства достойно обеспечить армию в тяжелое время.

Однако огромные масштабы войны, слабая логистика, трудности и злоупотребления не позволили сохранить эти стандарты до конца войны.

К 1916-1917 годам «паек по-царски» стал скорее воспоминанием. Все это подрывало боевой дух. Это была история больших надежд и серьезных испытаний. Солдаты столкнулись с жестокой реальностью, что и стало одной из причин революции.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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