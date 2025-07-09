Новые суммы: 6 категорий россиян, которым резко увеличат пенсию уже в августе

С 1 августа 2025 года в России ожидается значительное повышение пенсий для нескольких категорий граждан. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Кому повысят пенсии?
Первое и самое существенное увеличение коснется пенсионеров, которым в июле исполнилось 80 лет, а также инвалидов I группы.
Как пишет PRIMPRESS, для них фиксированная выплата к пенсии увеличится в 2,15 раза — с 8 907,70 рублей до 19 129,40 рублей.
Это связано с удвоением фиксированной выплаты и включением надбавки за уход в размере 1 314 рублей.
По словам эксперта, если в июле размер фиксированной выплаты для них составлял 8 907,70 рублей, то в августе он уже будет равен 19 129,40 рублей.
Повышение страховых пенсий
Также будет проведена беззаявительная корректировка страховых пенсий для пенсионеров, которые работали в 2024 году.
Максимальное повышение для этой категории составит 437,07 рублей. Это позволит учесть трудовую деятельность и увеличить выплаты по старости.
Доплаты для специфических категорий
С 1 августа увеличатся доплаты к пенсиям у членов летных экипажей гражданской авиации с выслугой не менее 25 лет (для мужчин) и 20 лет (для женщин).
При увольнении по состоянию здоровья требования по стажу снижаются на 5 лет.
Аналогично возрастет размер доплат для работников угольной промышленности с длительным стажем работы в отрасли.
Корректировка накопительных пенсий
Застрахованные лица, получающие накопительные пенсии и срочные выплаты, также увидят повышение благодаря положительной доходности инвестирования пенсионных накоплений.
«Увеличение размеров накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат должно затронуть всех получателей. Данная корректировка будет осуществлена автоматически, специальных заявлений от застрахованного лица не нужно», — отметил Балынин.
|Категория пенсионеров
|Изменение выплаты
|Примечание
|Пенсионеры 80+ и инвалиды I группы
|Фиксированная выплата увеличена в 2,15 раза (с 8 907,70 до 19 129,40 руб.)
|Включена надбавка за уход 1 314 руб.
|Пенсионеры, работавшие в 2024 году
|Максимальное повышение страховой пенсии — 437,07 руб.
|Беззаявительная корректировка
|Летные экипажи гражданской авиации
|Индивидуальное увеличение доплат
|Стаж от 25 лет (мужчины), 20 лет (женщины)
|Работники угольной промышленности
|Индивидуальное увеличение доплат
|Стаж от 25 лет, для некоторых — от 20 лет
|Получатели накопительных пенсий
|Автоматическое повышение за счет доходности инвестиций
|Заявления не требуются
Данная информация поможет пенсионерам и их семьям лучше понять предстоящие изменения и подготовиться к увеличению выплат.