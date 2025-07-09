Новые суммы: 6 категорий россиян, которым резко увеличат пенсию уже в августе

С 1 августа 2025 года в России ожидается значительное повышение пенсий для нескольких категорий граждан. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Кому повысят пенсии?

Первое и самое существенное увеличение коснется пенсионеров, которым в июле исполнилось 80 лет, а также инвалидов I группы.

Как пишет PRIMPRESS, для них фиксированная выплата к пенсии увеличится в 2,15 раза — с 8 907,70 рублей до 19 129,40 рублей.

Это связано с удвоением фиксированной выплаты и включением надбавки за уход в размере 1 314 рублей.

По словам эксперта, если в июле размер фиксированной выплаты для них составлял 8 907,70 рублей, то в августе он уже будет равен 19 129,40 рублей.

Повышение страховых пенсий

Также будет проведена беззаявительная корректировка страховых пенсий для пенсионеров, которые работали в 2024 году.

Максимальное повышение для этой категории составит 437,07 рублей. Это позволит учесть трудовую деятельность и увеличить выплаты по старости.

Доплаты для специфических категорий

С 1 августа увеличатся доплаты к пенсиям у членов летных экипажей гражданской авиации с выслугой не менее 25 лет (для мужчин) и 20 лет (для женщин).

При увольнении по состоянию здоровья требования по стажу снижаются на 5 лет.

Аналогично возрастет размер доплат для работников угольной промышленности с длительным стажем работы в отрасли.

Корректировка накопительных пенсий

Застрахованные лица, получающие накопительные пенсии и срочные выплаты, также увидят повышение благодаря положительной доходности инвестирования пенсионных накоплений.

«Увеличение размеров накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат должно затронуть всех получателей. Данная корректировка будет осуществлена автоматически, специальных заявлений от застрахованного лица не нужно», — отметил Балынин.

Категория пенсионеров Изменение выплаты Примечание Пенсионеры 80+ и инвалиды I группы Фиксированная выплата увеличена в 2,15 раза (с 8 907,70 до 19 129,40 руб.) Включена надбавка за уход 1 314 руб. Пенсионеры, работавшие в 2024 году Максимальное повышение страховой пенсии — 437,07 руб. Беззаявительная корректировка Летные экипажи гражданской авиации Индивидуальное увеличение доплат Стаж от 25 лет (мужчины), 20 лет (женщины) Работники угольной промышленности Индивидуальное увеличение доплат Стаж от 25 лет, для некоторых — от 20 лет Получатели накопительных пенсий Автоматическое повышение за счет доходности инвестиций Заявления не требуются

Данная информация поможет пенсионерам и их семьям лучше понять предстоящие изменения и подготовиться к увеличению выплат.