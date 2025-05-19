80 лет — повод для радости: пенсионерам готовят двойную прибавку — как получить почти 9 тысяч рублей к пенсии

Кому положена прибавка к пенсии в июне и почему дважды одну и ту же выплату не назначают?

С 1 июня будут сделаны прибавки к пенсиям. Пенсионеры интересуются, кто станет получать больше и на сколько. Изменения в пенсионном законодательстве и различные социальные выплаты требуют пояснений, чтобы люди могли разобраться в том, на что они могут рассчитывать.

Юрист разобрал основные аспекты июньских прибавок к пенсиям и особенности их начисления.

Перенос выплат: День России и июньские пенсии

Пенсии, выплата которых выпадает на период с 12 по 15 июня 2025 года, перечислят 10 или 11 июня. Это связано с выходными днями в честь Дня России. На этот момент обратила внимание юрист Елена Кузнецова в беседе с Life. Важно знать о возможном переносе даты выплаты пенсии из-за праздничных дней, чтобы правильно планировать свои финансы.

Персональные прибавки: возраст и статус — ключевые факторы

«Также есть прибавки к пенсии, которые носят персональный характер. Они вступают в силу после того, как человек достигает определенного возраста или получает определенный статус. Назначаются они с месяца, когда произошло событие, которое дает человеку право на прибавку к пенсии», — пояснила Елена Кузнецова.

Персональные прибавки к пенсии зависят от индивидуальных обстоятельств и назначаются с момента наступления определенного события, предусмотренного законодательством.

80-летние пенсионеры: двойная радость в июне

Так, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне 2025 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов. Таким образом, их пенсия повысится на 8907,70 руб.

Достижение 80-летнего возраста является основанием для существенного повышения пенсии, что позволяет пенсионерам улучшить свое материальное положение.

Инвалидность I группы: прибавка аналогична 80-летнему возрасту

Такую же сумму прибавки получат люди, которым в июне будет установлена I группа инвалидности. Установление I группы инвалидности также дает право на повышение фиксированной выплаты к пенсии в том же размере, что и достижение 80-летнего возраста.

Стоит учесть, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз повышение фиксированной выплаты не устанавливается.

Важно знать, что при одновременном наступлении двух оснований для повышения пенсии (например, достижение 80-летнего возраста и установление I группы инвалидности) выплачивается только одна прибавка.

Дополнительная прибавка: 1200 рублей в беззаявительном порядке

Также с учетом изменений этого года людям, которым в июне исполнится 80 лет или они получат инвалидность I группы, сделают прибавку к пенсии в размере 1200 рублей. Причем в беззаявительном порядке. Дополнительная прибавка в размере 1200 рублей начисляется автоматически и не требует подачи дополнительных заявлений.

Уволившиеся пенсионеры: индексация за предыдущие годы

Пенсионеры, которые уволились с работы, в июне уже могут получить пенсию, повышенную на процент индексации за предыдущие годы. За 2025 год работающим пенсионерам индексация производилась, а вот для получения индексации за предыдущие годы необходимо уволиться.

Пенсионеры, продолжающие работать, не получают индексацию пенсии, поэтому увольнение с работы может стать выгодным решением для увеличения пенсионных выплат.

Проактивные уведомления: информация о будущей пенсии

Кстати, в Социальном фонде России информируют людей о будущей пенсии. Работает сервис проактивных уведомлений. В личных кабинетах на портале «Госуслуги» можно увидеть данные о своем стаже, количестве пенсионных коэффициентов, рассчитанном размере пенсии и сумме пенсионных накоплений.

Проактивные уведомления — это удобный способ получения информации о своей будущей пенсии без необходимости подачи дополнительных запросов.

Категория пенсионеров Размер прибавки, руб. Дополнительные условия или выплаты Примечания Достигшие 80 лет в мае или июне 2025 года 8 728,73 +1 314 за уход (если оформлен уход) Получают двойную фиксированную выплату к страховой пенсии. Получившие I группу инвалидности в мае или июне 2025 года 8 728,73 +1 314 за уход (если оформлен уход) Повышение фиксированной выплаты, аналогично 80-летним. Достигшие 80 лет или получившие I группу инвалидности в июне 2025 года 1 200 - Дополнительная беззаявительная прибавка. Пенсионеры, за которыми оформлен уход 1 314 - Суммируется с основной прибавкой. Пенсионеры, уволившиеся с работы Индексация за прошедшие годы (размер индивидуален) - Прибавка зависит от суммы пропущенных индексаций за период работы. Работающие пенсионеры (ежегодный перерасчет с 1 августа) До 437,07 - Перерасчет по пенсионным баллам за предыдущий год.

Проактивные уведомления: мужчины с 45 и женщины с 40 лет

Уведомления автоматически отправляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40. После этого обновленная информация поступает раз в три года. Уведомления помогают заранее планировать свою пенсионную стратегию и принимать обоснованные решения относительно дальнейшей трудовой деятельности.

Информация для незарегистрированных: клиентские службы фонда

Если человек не зарегистрирован на «Госуслугах», то он может получить сведения о своей будущей пенсии в клиентских службах фонда. Информация о будущей пенсии доступна всем гражданам, вне зависимости от их регистрации.