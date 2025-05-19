80 лет — повод для радости: пенсионерам готовят двойную прибавку — как получить почти 9 тысяч рублей к пенсии

С 1 июня будут сделаны прибавки к пенсиям. Пенсионеры интересуются, кто станет получать больше и на сколько. Изменения в пенсионном законодательстве и различные социальные выплаты требуют пояснений, чтобы люди могли разобраться в том, на что они могут рассчитывать.
Юрист разобрал основные аспекты июньских прибавок к пенсиям и особенности их начисления.
Перенос выплат: День России и июньские пенсии
Пенсии, выплата которых выпадает на период с 12 по 15 июня 2025 года, перечислят 10 или 11 июня. Это связано с выходными днями в честь Дня России. На этот момент обратила внимание юрист Елена Кузнецова в беседе с Life. Важно знать о возможном переносе даты выплаты пенсии из-за праздничных дней, чтобы правильно планировать свои финансы.
Персональные прибавки: возраст и статус — ключевые факторы
«Также есть прибавки к пенсии, которые носят персональный характер. Они вступают в силу после того, как человек достигает определенного возраста или получает определенный статус. Назначаются они с месяца, когда произошло событие, которое дает человеку право на прибавку к пенсии», — пояснила Елена Кузнецова.
Персональные прибавки к пенсии зависят от индивидуальных обстоятельств и назначаются с момента наступления определенного события, предусмотренного законодательством.
80-летние пенсионеры: двойная радость в июне
Так, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне 2025 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов. Таким образом, их пенсия повысится на 8907,70 руб.
Достижение 80-летнего возраста является основанием для существенного повышения пенсии, что позволяет пенсионерам улучшить свое материальное положение.
Инвалидность I группы: прибавка аналогична 80-летнему возрасту
Такую же сумму прибавки получат люди, которым в июне будет установлена I группа инвалидности. Установление I группы инвалидности также дает право на повышение фиксированной выплаты к пенсии в том же размере, что и достижение 80-летнего возраста.
Стоит учесть, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз повышение фиксированной выплаты не устанавливается.
Важно знать, что при одновременном наступлении двух оснований для повышения пенсии (например, достижение 80-летнего возраста и установление I группы инвалидности) выплачивается только одна прибавка.
Дополнительная прибавка: 1200 рублей в беззаявительном порядке
Также с учетом изменений этого года людям, которым в июне исполнится 80 лет или они получат инвалидность I группы, сделают прибавку к пенсии в размере 1200 рублей. Причем в беззаявительном порядке. Дополнительная прибавка в размере 1200 рублей начисляется автоматически и не требует подачи дополнительных заявлений.
Уволившиеся пенсионеры: индексация за предыдущие годы
Пенсионеры, которые уволились с работы, в июне уже могут получить пенсию, повышенную на процент индексации за предыдущие годы. За 2025 год работающим пенсионерам индексация производилась, а вот для получения индексации за предыдущие годы необходимо уволиться.
Пенсионеры, продолжающие работать, не получают индексацию пенсии, поэтому увольнение с работы может стать выгодным решением для увеличения пенсионных выплат.
Проактивные уведомления: информация о будущей пенсии
Кстати, в Социальном фонде России информируют людей о будущей пенсии. Работает сервис проактивных уведомлений. В личных кабинетах на портале «Госуслуги» можно увидеть данные о своем стаже, количестве пенсионных коэффициентов, рассчитанном размере пенсии и сумме пенсионных накоплений.
Проактивные уведомления — это удобный способ получения информации о своей будущей пенсии без необходимости подачи дополнительных запросов.
|Категория пенсионеров
|Размер прибавки, руб.
|Дополнительные условия или выплаты
|Примечания
|Достигшие 80 лет в мае или июне 2025 года
|8 728,73
|+1 314 за уход (если оформлен уход)
|Получают двойную фиксированную выплату к страховой пенсии.
|Получившие I группу инвалидности в мае или июне 2025 года
|8 728,73
|+1 314 за уход (если оформлен уход)
|Повышение фиксированной выплаты, аналогично 80-летним.
|Достигшие 80 лет или получившие I группу инвалидности в июне 2025 года
|1 200
|-
|Дополнительная беззаявительная прибавка.
|Пенсионеры, за которыми оформлен уход
|1 314
|-
|Суммируется с основной прибавкой.
|Пенсионеры, уволившиеся с работы
|Индексация за прошедшие годы (размер индивидуален)
|-
|Прибавка зависит от суммы пропущенных индексаций за период работы.
|Работающие пенсионеры (ежегодный перерасчет с 1 августа)
|До 437,07
|-
|Перерасчет по пенсионным баллам за предыдущий год.
Проактивные уведомления: мужчины с 45 и женщины с 40 лет
Уведомления автоматически отправляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40. После этого обновленная информация поступает раз в три года. Уведомления помогают заранее планировать свою пенсионную стратегию и принимать обоснованные решения относительно дальнейшей трудовой деятельности.
Информация для незарегистрированных: клиентские службы фонда
Если человек не зарегистрирован на «Госуслугах», то он может получить сведения о своей будущей пенсии в клиентских службах фонда. Информация о будущей пенсии доступна всем гражданам, вне зависимости от их регистрации.