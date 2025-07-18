Пенсия для избранных: кому в России положены две выплаты, и как это оформить

Право на получение двух пенсий в России имеют граждане, которые совмещают получение страховой пенсии с государственной пенсией за особые заслуги, по инвалидности, по случаю потери кормильца или за выслугу лет.
Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
Законные основания: строго определенные категории граждан
Право на одновременное получение двух пенсий в России в этом году предоставляется строго определенным категориям граждан, причем все основания детально прописаны в действующих федеральных законах.
«По общему правилу гражданину, имеющему право на несколько видов страховой пенсии, назначается одна пенсия по его выбору», — сказал Говырин.
Исключения из правил: совмещение страховой и государственной пенсий
Существует ряд исключений, которые позволяют совмещать назначение и выплату одновременно двух видов пенсионного обеспечения.
К таким случаям относится, прежде всего, совмещение страховой пенсии с государственной пенсией за особые заслуги, по инвалидности, по случаю потери кормильца или за выслугу лет, если это предусмотрено конкретными нормами закона.
Инвалиды, ветераны и ликвидаторы аварии на ЧАЭС
Например, инвалиды вследствие военной травмы имеют право одновременно получать страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности.
«Это также относится к инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам, награждённым знаком “Житель блокадного Ленинграда” или “Житель осажденного Севастополя”, а также к инвалидам из числа граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», — рассказал депутат.
Пенсии для семей погибших военнослужащих
Вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, а также родители, находившиеся на иждивении погибшего военнослужащего, могут получать пенсию по случаю потери кормильца, одновременно с назначением страховой пенсии по старости либо социальной пенсии по инвалидности.
Военнослужащие и сотрудники силовых структур
Отдельную категорию составляют лица, имеющие право на государственную пенсию за выслугу лет, например, военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ и иных силовых структур.
После достижения пенсионного возраста они вправе оформить страховую пенсию по старости, которая может назначаться в дополнение к уже выплачиваемой военной пенсии.
Космонавты и летчики-испытатели: особые заслуги перед страной
Право на получение двух пенсий также закреплено для космонавтов и летчиков-испытателей, эти категории лиц имеют возможность получать пенсию за выслугу лет и одновременно страховую пенсию по старости.
Правда при условии соблюдения требований по стажу и наличию страховых взносов. Аналогичный порядок предусмотрен для членов семей погибших космонавтов.
|Категория граждан
|Какие пенсии совмещаются
|Особые условия/комментарии
|Инвалиды вследствие военной травмы
|Страховая пенсия по старости + государственная по инвалидности
|Выплата из разных источников (Соцфонд и ведомственный бюджет), основания должны быть документированы
|Инвалиды ВОВ, жители блокадного Ленинграда, Севастополя, ликвидаторы Чернобыля
|Страховая по старости + государственная по инвалидности
|То же, что и выше
|Вдовы, вдовцы и родители военнослужащих, погибших на службе
|Страховая по старости / социальная по инвалидности + пенсия по потере кормильца
|При наличии необходимых подтверждающих документов
|Военнослужащие, сотрудники силовых структур (МВД, Росгвардия, ФСБ и др.)
|Государственная пенсия за выслугу лет + страховая по старости
|Фиксированная выплата не входит в обычную страховую пенсию, т.к. уже учтена
|Космонавты, лётчики-испытатели
|Пенсия за выслугу лет + страховая по старости
|При достаточном стаже и наличии страховых взносов
|Семьи погибших космонавтов
|Пенсия по потере кормильца + иная пенсия (кроме двух по потере кормильца)
|Совмещение исключается только для двух пенсий по потере кормильца
|Все граждане с накопительной частью пенсии
|Любая пенсия + накопительная пенсия
|Выплаты из разных источников, ограничения отсутствуют
Накопительная пенсия: дополнение к основным выплатам
Накопительная пенсия выплачивается отдельно от других видов пенсионного обеспечения и не ограничивает назначение страховой или государственной пенсии.
Как оформить двойную пенсию: необходимые документы
Для реализации права на получение двух пенсий необходимо подать заявление с полным пакетом подтверждающих документов.
Заявление подается через территориальный орган Социального фонда России либо через многофункциональный центр, а в отдельных случаях — через силовые ведомства, если речь идёт о военных или государственных пенсиях.
Получение двух пенсий в России — это право, закрепленное за определенными категориями граждан, которые соответствуют установленным законом критериям.
Важно своевременно обращаться в соответствующие органы для оформления необходимых документов.