Пенсия для избранных: кому в России положены две выплаты, и как это оформить

Право на получение двух пенсий в России имеют граждане, которые совмещают получение страховой пенсии с государственной пенсией за особые заслуги, по инвалидности, по случаю потери кормильца или за выслугу лет.

Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

Законные основания: строго определенные категории граждан

Право на одновременное получение двух пенсий в России в этом году предоставляется строго определенным категориям граждан, причем все основания детально прописаны в действующих федеральных законах.

«По общему правилу гражданину, имеющему право на несколько видов страховой пенсии, назначается одна пенсия по его выбору», — сказал Говырин.

Исключения из правил: совмещение страховой и государственной пенсий

Существует ряд исключений, которые позволяют совмещать назначение и выплату одновременно двух видов пенсионного обеспечения.

К таким случаям относится, прежде всего, совмещение страховой пенсии с государственной пенсией за особые заслуги, по инвалидности, по случаю потери кормильца или за выслугу лет, если это предусмотрено конкретными нормами закона.

Инвалиды, ветераны и ликвидаторы аварии на ЧАЭС

Например, инвалиды вследствие военной травмы имеют право одновременно получать страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности.

«Это также относится к инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам, награждённым знаком “Житель блокадного Ленинграда” или “Житель осажденного Севастополя”, а также к инвалидам из числа граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», — рассказал депутат.

Пенсии для семей погибших военнослужащих

Вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, а также родители, находившиеся на иждивении погибшего военнослужащего, могут получать пенсию по случаю потери кормильца, одновременно с назначением страховой пенсии по старости либо социальной пенсии по инвалидности.

Военнослужащие и сотрудники силовых структур

Отдельную категорию составляют лица, имеющие право на государственную пенсию за выслугу лет, например, военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ и иных силовых структур.

После достижения пенсионного возраста они вправе оформить страховую пенсию по старости, которая может назначаться в дополнение к уже выплачиваемой военной пенсии.

Космонавты и летчики-испытатели: особые заслуги перед страной

Право на получение двух пенсий также закреплено для космонавтов и летчиков-испытателей, эти категории лиц имеют возможность получать пенсию за выслугу лет и одновременно страховую пенсию по старости.

Правда при условии соблюдения требований по стажу и наличию страховых взносов. Аналогичный порядок предусмотрен для членов семей погибших космонавтов.

Категория граждан Какие пенсии совмещаются Особые условия/комментарии Инвалиды вследствие военной травмы Страховая пенсия по старости + государственная по инвалидности Выплата из разных источников (Соцфонд и ведомственный бюджет), основания должны быть документированы Инвалиды ВОВ, жители блокадного Ленинграда, Севастополя, ликвидаторы Чернобыля Страховая по старости + государственная по инвалидности То же, что и выше Вдовы, вдовцы и родители военнослужащих, погибших на службе Страховая по старости / социальная по инвалидности + пенсия по потере кормильца При наличии необходимых подтверждающих документов Военнослужащие, сотрудники силовых структур (МВД, Росгвардия, ФСБ и др.) Государственная пенсия за выслугу лет + страховая по старости Фиксированная выплата не входит в обычную страховую пенсию, т.к. уже учтена Космонавты, лётчики-испытатели Пенсия за выслугу лет + страховая по старости При достаточном стаже и наличии страховых взносов Семьи погибших космонавтов Пенсия по потере кормильца + иная пенсия (кроме двух по потере кормильца) Совмещение исключается только для двух пенсий по потере кормильца Все граждане с накопительной частью пенсии Любая пенсия + накопительная пенсия Выплаты из разных источников, ограничения отсутствуют

Накопительная пенсия: дополнение к основным выплатам

Накопительная пенсия выплачивается отдельно от других видов пенсионного обеспечения и не ограничивает назначение страховой или государственной пенсии.

Как оформить двойную пенсию: необходимые документы

Для реализации права на получение двух пенсий необходимо подать заявление с полным пакетом подтверждающих документов.

Заявление подается через территориальный орган Социального фонда России либо через многофункциональный центр, а в отдельных случаях — через силовые ведомства, если речь идёт о военных или государственных пенсиях.

Получение двух пенсий в России — это право, закрепленное за определенными категориями граждан, которые соответствуют установленным законом критериям.

Важно своевременно обращаться в соответствующие органы для оформления необходимых документов.