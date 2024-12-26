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Переработки перед Новым годом: почему петербуржцы вынуждены работать сверхурочно?

26 декабря 2024 19:33
Переработки перед Новым годом: почему петербуржцы вынуждены работать сверхурочно?
Переработки перед Новым годом: почему петербуржцы вынуждены работать сверхурочно?
Фото Городовой.ру

Результаты опроса удручающие.

Почти половина жителей Санкт-Петербурга вынуждены перерабатывать на последней рабочей неделе декабря. Согласно данным опроса, проведенного среди петербуржцев, 40% респондентов отметили, что работают сверх нормы в этот период.

Еще 14% опрошенных сообщили, что сталкиваются с переработками несколько раз в месяц, тогда как 33% заявили, что вообще никогда не работали дольше положенного времени.

Средняя продолжительность переработок составляет около одного-двух часов каждый день для 22% участников опроса. Однако 15% петербуржцев признались, что проводят на рабочем месте больше трех-четырех часов сверхурочно, а еще 13% — больше одного-двух часов.

Причины же переработок различны. Для 25% опрошенных основной фактор — требования руководства, в то время как 26% перерабатывают по собственной инициативе. Около 21% респондентов указали, что причиной дополнительных часов работы стало большое количество проектов, которые необходимо завершить до конца года.

Особенно напряженной для петербуржцев стала последняя рабочая неделя перед новогодними праздниками. Целых 59% горожан будут вынуждены трудиться шесть дней подряд.

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Автор:
Юлия Степанова
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