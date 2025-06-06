Первые прогнозы: как при Петре I зародилась метеослужба в России

Император понимал, что без прогнозов погоды, невозможно воплощать в жизнь все его задумки.

Когда Петр Великий закладывал город на Неве и развивал Северный флот, он понимал, что для новой столицы очень важно знать, какая погода будет, ведь от этого зависела безопасность и жизнь людей.

Именно тогда и начали развиваться так называемый прогноз погоды, который сегодня мы можем посмотреть, задав вопрос в поисковике.

Как все начиналось?

10 апреля 1722 года по указу Петра I в Санкт-Петербурге начались первые систематические наблюдения за погодой — это можно считать отправной точкой российской метеорологии.

До этого пытались следить за погодой и раньше, например, при царе Алексее Михайловиче, но приборы были редкостью и воспринимались с опаской и суевериями.

Инициатором первых записей стал вице-адмирал Корнелиус Крюйс. Его первые заметки были простыми и описательными: например, «ветер норд-вест, пасмурно и студено» — но уже тогда это была систематическая работа.

В 1724 году появилась первая метеорологическая станция, а с 1725 года при Академии наук начали использовать более точные приборы — барометр и термометр, что позволило измерять давление и температуру воздуха, передает сайт Окружающий мир.

Государственная поддержка и создание единой системы наблюдений

К середине XIX века метеонаблюдения в России вышли на новый уровень. В 1834 году император Николай I издал указ об организации регулярных метеорологических и магнитных наблюдений по всей стране. Это была первая в мире государственная система, которая позволяла централизованно управлять наблюдениями и использовать единые методики.

Главная физическая обсерватория и первые прогнозы погоды

В 1849 году в Санкт-Петербурге открыли Главную физическую обсерваторию — научный центр, который стал основой для всей гидрометеорологической службы России. Здесь начали выпускать первые метеорологические бюллетени и составлять прогнозы погоды.

В 1872 году вышел первый ежедневный бюллетень с данными с 26-ти российских и 2-х зарубежных станций — этот год считается официальным рождением службы погоды в России.

Технологический прогресс и развитие метеослужбы в XX веке

К концу XIX века сеть метеостанций стала еще лучше. Благодаря телеграфу данные собирались быстро, что позволяло делать более точные прогнозы. В 1921 году Ленин подписал декрет об организации единой метеорологической службы в РСФСР, а в 1930 году в Москве создали Центральное бюро погоды СССР, которое в последующие годы развивалось и становилось научным центром прогнозирования.

С развитием технологий в XX веке к метеонаблюдениям добавились аэрологические станции, спутники, локаторы и вычислительные машины. В 1940 году в СССР был составлен первый в мире математический прогноз погоды. В 1964 году в Москве появился Мировой метеорологический центр, который стал ключевым звеном в глобальной системе обмена метеоданными.

Сегодня российская метеослужба — это высокотехнологичная система, которая помогает не только прогнозировать погоду, но и предупреждать об опасных природных явлениях. А началось все с простых записей Петра I и его команды.