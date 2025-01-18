Петербург – родина фигурного катания: как в Юсуповском саду проходил первый чемпионат мира

9 февраля 1896 года Санкт-Петербург стал местом проведения первого в истории чемпионата мира по фигурному катанию. Этот знаковый турнир, организованный Международным союзом конькобежцев (ИСУ), прошел на льду Юсуповского сада, положив начало новой эре в развитии этого вида спорта.

Между собой соревновались всего четыре фигуриста. Россию представляли Николай Подусков и Георгий Сандерс. Их соперниками стали Гильберт Фукс из Германии и Густав Хюгель из Австрии. К моменту проведения чемпионата мира европейские фигуристы имели больший опыт соревнований, а в России фигурное катание как спортивная дисциплина только зарождалось.

На первом чемпионате мира, как и следовало ожидать, иностранные фигуристы подтвердили свой класс: немец Гильберт Фукс завоевал золотую медаль, Густав Хюгель – серебро. Георгий Сандерс из России стал бронзовым призером, а Николай Подусков занял четвертое место.

Георгий Сандерс тренировался самостоятельно на Симеоновском катке Петербурга. На первом чемпионате мира он был удостоен особого приза за специальную фигуру «крест с полумесяцем» и победил в разряде «специальные фигуры». Впоследствии Сандерс создал уникальную школу «специальных фигур», став первым в России исполнителем однореберных «крюков» и «выкрюков». Он также был автором самой эффектной из четырех специальных фигур, с которыми Николай Панин-Коломенкин победил на Олимпийских играх в Лондоне в 1908 году.

Первый чемпионат мира по фигурному катанию в Санкт-Петербурге стал важной вехой в истории этого вида спорта. Он стал существенным толчком и способствовал развитию фигурного катания в России.