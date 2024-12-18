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Петербург — Сеул: правила въезда в таинственную Южную Корею для россиян

18 декабря 2024 13:01
Петербург — Сеул: правила въезда в таинственную Южную Корею для россиян
Петербург — Сеул: правила въезда в таинственную Южную Корею для россиян
Фото Городовой.ру

Азиатский город контрастов, в котором нищета граничит с роскошью.

Южная Корея продолжает привлекать туристов, и для россиян въезд остается безвизовым. Однако путешественникам необходимо оформить электронное разрешение K-ETA, за исключением некоторых категорий. Разберемся, какие документы нужны, как оформить K-ETA и как подготовиться к поездке.

Безвизовый режим

  • Продолжительность пребывания: До 90 дней в течение полугода. Непрерывное нахождение — максимум 60 дней.
  • Загранпаспорт: Должен быть действителен на момент въезда и выезда. Рекомендуется срок действия не менее 6 месяцев после въезда.

Как оформить K-ETA

  • Кто должен оформлять: Путешественники от 18 до 64 лет.
  • Срок подачи: Не менее чем за 72 часа до поездки.
  • Анкета: Заполняется на сайте k-eta.go.kr. Указываются личные данные, цель поездки, адрес проживания, информация о трудоустройстве и примерный уровень дохода.
  • Оплата: Сбор 10 000 KRW⁣ (около 706 ₽). Для оплаты нужна карта иностранного банка с подключенной функцией 3DS Secure. Российские карты Visa и Mastercard не принимаются.
  • Срок действия: K-ETA выдается на 3 года, позволяет многократный въезд.

Для успешного пересечения границы рекомендуется:

  • Иметь при себе обратные билеты и подтверждение проживания.
  • Составить план поездки с перечнем посещаемых мест.
  • Быть готовым к вопросам пограничника.

Другие документы

  • Страховка: Не обязательна, но рекомендуется для покрытия медицинских расходов.
  • Q-Code: Требуется только для пассажиров из стран с высоким уровнем инфекционных заболеваний.

Работа банковских карт

  • Российские карты: Visa, Mastercard и «Мир» не работают.
  • UnionPay: Некоторые карты позволяют снимать наличные в банкоматах (например, Woori Bank), но оплата проходит редко.
  • Альтернатива: Туристические карты Wowpass, которые принимаются по всей стране. Стоимость — 5000 KRW⁣ (около 353 ₽). Пополнение доступно наличными.

Транспортное сообщение

На момент 2024 года в Южную Корею можно добраться прямыми рейсами или через третьи страны. Проверяйте актуальные правила и расписания перед поездкой.

Путешествие в Южную Корею станет приятным и удобным, если заранее подготовить все необходимые документы и спланировать маршруты.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Путешествия на самолетеТуризмЮжная КореяСанкт-Петербург
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