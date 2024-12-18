Петербург — Сеул: правила въезда в таинственную Южную Корею для россиян

Южная Корея продолжает привлекать туристов, и для россиян въезд остается безвизовым. Однако путешественникам необходимо оформить электронное разрешение K-ETA, за исключением некоторых категорий. Разберемся, какие документы нужны, как оформить K-ETA и как подготовиться к поездке.
Безвизовый режим
- Продолжительность пребывания: До 90 дней в течение полугода. Непрерывное нахождение — максимум 60 дней.
- Загранпаспорт: Должен быть действителен на момент въезда и выезда. Рекомендуется срок действия не менее 6 месяцев после въезда.
Как оформить K-ETA
- Кто должен оформлять: Путешественники от 18 до 64 лет.
- Срок подачи: Не менее чем за 72 часа до поездки.
- Анкета: Заполняется на сайте k-eta.go.kr. Указываются личные данные, цель поездки, адрес проживания, информация о трудоустройстве и примерный уровень дохода.
- Оплата: Сбор 10 000 KRW (около 706 ₽). Для оплаты нужна карта иностранного банка с подключенной функцией 3DS Secure. Российские карты Visa и Mastercard не принимаются.
- Срок действия: K-ETA выдается на 3 года, позволяет многократный въезд.
Для успешного пересечения границы рекомендуется:
- Иметь при себе обратные билеты и подтверждение проживания.
- Составить план поездки с перечнем посещаемых мест.
- Быть готовым к вопросам пограничника.
Другие документы
- Страховка: Не обязательна, но рекомендуется для покрытия медицинских расходов.
- Q-Code: Требуется только для пассажиров из стран с высоким уровнем инфекционных заболеваний.
Работа банковских карт
- Российские карты: Visa, Mastercard и «Мир» не работают.
- UnionPay: Некоторые карты позволяют снимать наличные в банкоматах (например, Woori Bank), но оплата проходит редко.
- Альтернатива: Туристические карты Wowpass, которые принимаются по всей стране. Стоимость — 5000 KRW (около 353 ₽). Пополнение доступно наличными.
Транспортное сообщение
На момент 2024 года в Южную Корею можно добраться прямыми рейсами или через третьи страны. Проверяйте актуальные правила и расписания перед поездкой.
Путешествие в Южную Корею станет приятным и удобным, если заранее подготовить все необходимые документы и спланировать маршруты.