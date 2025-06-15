Петербург — столица коммуналок: почему в Северной столице до сих пор живут большими семьями в маленьких комнатах

В центре Петербурга много старинных домов с высокими потолками, лепниной, эркерами и большими окнами. Именно в них часто находятся коммунальные квартиры — уникальное явление, которое стало массовым для города. Разбираемся, почему город на Неве считают столицей коммуналок, откуда они взялись и почему люди до сих пор у них живут.

От доходных домов к коммуналкам

История коммунальных квартир начинается еще в XVIII–XIX веках, когда в Петербурге активно строили так называемые доходные дома. Это были здания, которые купцы строили, чтобы сдавать жилье в аренду.

Первый этаж занимали лавки, а выше сдавали квартиры или даже отдельные комнаты — чем выше этаж, тем жилье было дешевле, ведь лифтов тогда не было.

После революции 1917 года произошел настоящий переворот в жилищной политике. Советская власть национализировала всю недвижимость, и теперь в больших квартирах бывших богачей стали селить несколько семей.

Частная собственность была отменена, а лозунг «надо уплотняться» стал законом. Семьям оставляли одну-две комнаты, а остальные сдавали новым жильцам — часто приезжим из деревень, которые устремились в город за работой.

Жизнь в коммуналке — и плюсы, и минусы

Жить в коммунальной квартире — это совсем не то же самое, что в обычной квартире. Несколько семей делят между собой кухню, ванную и коридор. Это значит, что у каждого свои привычки, свои ритуалы, и иногда — свои конфликты.

В коммуналках Петербурга можно встретить настоящие архитектурные шедевры — лепнину, печи с изразцами, винтажные люстры и даже остатки дореволюционных газет. Это своего рода музей под одной крышей, который хранит память о разных эпохах и людях.

Почему коммуналки не исчезают?

Несмотря на то, что с советских времен строятся новые дома и есть программы расселения коммунальных квартир, коммуналки в Петербурге все еще есть и не мало. Почему так?

Молодежь и люди с ограниченным бюджетом часто покупают комнаты в коммуналках как более доступный вариант жилья в центре города — это дешевле, чем студия в новостройке.

Разводы и раздел имущества тоже приводят к появлению новых коммунальных квартир, когда жилье делится на отдельные комнаты, которые продаются или сдаются в аренду.

Некоторые покупатели видят в комнатах коммуналок инвестицию: можно потом объединить комнаты в большую квартиру или сделать мини-гостиницу.

Расселение и будущее коммуналок

Городские власти пытаются расселять коммуналки, но процесс идет медленно. В 2025 году планируется расселить около 2 тысяч квартир — это всего 3% от общего числа коммуналок в Петербурге, сообщает сайт Соседи лайф.

Самая большая коммунальная квартира в городе — на Детской улице, дом 17 — занимает около 1000 кв. м и имеет 80 комнат, но она аварийная, и расселение затягивается.