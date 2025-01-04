Петербург-Грузия: как будем путешествовать в страну хинкали и вина в 2025 году

Грузия продолжает оставаться одним из самых популярных направлений для россиян благодаря мягкому климату, уникальной культуре и доступности. Вот что важно знать перед поездкой.

Виза

Россиянам виза для посещения Грузии не нужна. Граждане РФ могут находиться в стране без визы до года. После этого можно либо выехать и въехать снова, либо оформить вид на жительство.

Документы для въезда

Загранпаспорт. Он должен быть действительным в течение всего периода пребывания. Медицинская страховка. Пока она не обязательна, но рекомендуется. С 1 января 2026 года страховка станет обязательной для всех туристов, включая самостоятельных путешественников.

Путешествие с детьми

Ребенку необходим собственный загранпаспорт. Запись в паспорт родителя может не подойти, поэтому лучше заранее оформить отдельный документ.

Если ребенок едет с одним из родителей или третьим лицом, потребуется нотариально заверенное согласие на выезд.

Правила транзита

Транзит через Грузию возможен без дополнительных требований. Однако важно учитывать правила страны назначения. Например, если в следующей стране нужна виза, она должна быть оформлена заранее.

Банковские карты

Карты российских банков систем Visa, Mastercard и «Мир» в Грузии не работают.

UnionPay : принимаются ограниченно. Лучше всего подходят карты UnionPay от «Газпромбанка» и «Россельхозбанка», привязанные к Huawei Pay.

: принимаются ограниченно. Лучше всего подходят карты UnionPay от «Газпромбанка» и «Россельхозбанка», привязанные к Huawei Pay. Альтернатива — использование наличных или карт, выпущенных в третьих странах (например, Казахстане или Беларуси).

Как добраться до Грузии

Прямые авиарейсы: Авиакомпании: Georgian Airways, «Азимут», Red Wings.

Направления: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург и другие города.

Цены: от 25 000 до 40 000 рублей за билет в одну сторону. По суше через КПП Верхний Ларс: Зимой этот маршрут может быть закрыт из-за снега.

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Популярный вариант: доехать до Владикавказа поездом или самолетом, а затем пересечь границу на автобусе (цены от 2200 до 4700 ₽). Из Армении: Въезд возможен на маршрутке или поезде. Билет из Еревана в Тбилиси стоит от 3300 рублей. Морской путь: Морские границы открыты, но пассажирские рейсы из Сочи на данный момент отсутствуют.

Что важно помнить

Въезд в Грузию через Абхазию или Южную Осетию запрещен. Нарушение грозит штрафом до 5000 лари (около 180 000 ₽) или тюремным сроком до 5 лет.

Путешественники без карты иностранного банка могут столкнуться с трудностями при оплате онлайн, поэтому наличные деньги или заранее оформленная карта третьей страны будут полезны.

Грузия – это уникальное место, которое подарит вам незабываемые впечатления. Планируйте свою поездку заранее, чтобы избежать сложностей и максимально насладиться отдыхом!