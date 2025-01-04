Петербург-Грузия: как будем путешествовать в страну хинкали и вина в 2025 году

Грузия продолжает оставаться одним из самых популярных направлений для россиян благодаря мягкому климату, уникальной культуре и доступности. Вот что важно знать перед поездкой.
Виза
Россиянам виза для посещения Грузии не нужна. Граждане РФ могут находиться в стране без визы до года. После этого можно либо выехать и въехать снова, либо оформить вид на жительство.
Документы для въезда
- Загранпаспорт. Он должен быть действительным в течение всего периода пребывания.
- Медицинская страховка. Пока она не обязательна, но рекомендуется. С 1 января 2026 года страховка станет обязательной для всех туристов, включая самостоятельных путешественников.
Путешествие с детьми
- Ребенку необходим собственный загранпаспорт. Запись в паспорт родителя может не подойти, поэтому лучше заранее оформить отдельный документ.
- Если ребенок едет с одним из родителей или третьим лицом, потребуется нотариально заверенное согласие на выезд.
Правила транзита
Транзит через Грузию возможен без дополнительных требований. Однако важно учитывать правила страны назначения. Например, если в следующей стране нужна виза, она должна быть оформлена заранее.
Банковские карты
- Карты российских банков систем Visa, Mastercard и «Мир» в Грузии не работают.
- UnionPay: принимаются ограниченно. Лучше всего подходят карты UnionPay от «Газпромбанка» и «Россельхозбанка», привязанные к Huawei Pay.
- Альтернатива — использование наличных или карт, выпущенных в третьих странах (например, Казахстане или Беларуси).
Как добраться до Грузии
- Прямые авиарейсы:
- Авиакомпании: Georgian Airways, «Азимут», Red Wings.
- Направления: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург и другие города.
- Цены: от 25 000 до 40 000 рублей за билет в одну сторону.
- По суше через КПП Верхний Ларс:
- Зимой этот маршрут может быть закрыт из-за снега.
- Рекомендуется следить за обновлениями в чатах и группах для путешественников.
- Популярный вариант: доехать до Владикавказа поездом или самолетом, а затем пересечь границу на автобусе (цены от 2200 до 4700 ₽).
- Из Армении:
- Въезд возможен на маршрутке или поезде. Билет из Еревана в Тбилиси стоит от 3300 рублей.
- Морской путь:
- Морские границы открыты, но пассажирские рейсы из Сочи на данный момент отсутствуют.
Что важно помнить
- Въезд в Грузию через Абхазию или Южную Осетию запрещен. Нарушение грозит штрафом до 5000 лари (около 180 000 ₽) или тюремным сроком до 5 лет.
- Путешественники без карты иностранного банка могут столкнуться с трудностями при оплате онлайн, поэтому наличные деньги или заранее оформленная карта третьей страны будут полезны.
Грузия – это уникальное место, которое подарит вам незабываемые впечатления. Планируйте свою поездку заранее, чтобы избежать сложностей и максимально насладиться отдыхом!