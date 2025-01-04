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Петербург-Грузия: как будем путешествовать в страну хинкали и вина в 2025 году

4 января 2025 14:03
Петербург-Грузия: как будем путешествовать в страну хинкали и вина в 2025 году
Петербург-Грузия: как будем путешествовать в страну хинкали и вина в 2025 году
Фото Городовой.ру

Рассказываем об актуальных правилах въезда.

Грузия продолжает оставаться одним из самых популярных направлений для россиян благодаря мягкому климату, уникальной культуре и доступности. Вот что важно знать перед поездкой.

Виза

Россиянам виза для посещения Грузии не нужна. Граждане РФ могут находиться в стране без визы до года. После этого можно либо выехать и въехать снова, либо оформить вид на жительство.

Документы для въезда

  1. Загранпаспорт. Он должен быть действительным в течение всего периода пребывания.
  2. Медицинская страховка. Пока она не обязательна, но рекомендуется. С 1 января 2026 года страховка станет обязательной для всех туристов, включая самостоятельных путешественников.

Путешествие с детьми

  • Ребенку необходим собственный загранпаспорт. Запись в паспорт родителя может не подойти, поэтому лучше заранее оформить отдельный документ.
  • Если ребенок едет с одним из родителей или третьим лицом, потребуется нотариально заверенное согласие на выезд.

Правила транзита

Транзит через Грузию возможен без дополнительных требований. Однако важно учитывать правила страны назначения. Например, если в следующей стране нужна виза, она должна быть оформлена заранее.

Банковские карты

  • Карты российских банков систем Visa, Mastercard и «Мир» в Грузии не работают.
  • UnionPay: принимаются ограниченно. Лучше всего подходят карты UnionPay от «Газпромбанка» и «Россельхозбанка», привязанные к Huawei Pay.
  • Альтернатива — использование наличных или карт, выпущенных в третьих странах (например, Казахстане или Беларуси).

Как добраться до Грузии

  1. Прямые авиарейсы:
    • Авиакомпании: Georgian Airways, «Азимут», Red Wings.
    • Направления: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург и другие города.
    • Цены: от 25 000 до 40 000 рублей за билет в одну сторону.
  2. По суше через КПП Верхний Ларс:
    • Зимой этот маршрут может быть закрыт из-за снега.
    • Рекомендуется следить за обновлениями в чатах и группах для путешественников.
    • Популярный вариант: доехать до Владикавказа поездом или самолетом, а затем пересечь границу на автобусе (цены от 2200 до 4700 ₽).
  3. Из Армении:
    • Въезд возможен на маршрутке или поезде. Билет из Еревана в Тбилиси стоит от 3300 рублей.
  4. Морской путь:
    • Морские границы открыты, но пассажирские рейсы из Сочи на данный момент отсутствуют.

Что важно помнить

  • Въезд в Грузию через Абхазию или Южную Осетию запрещен. Нарушение грозит штрафом до 5000 лари (около 180 000 ₽) или тюремным сроком до 5 лет.
  • Путешественники без карты иностранного банка могут столкнуться с трудностями при оплате онлайн, поэтому наличные деньги или заранее оформленная карта третьей страны будут полезны.

Грузия – это уникальное место, которое подарит вам незабываемые впечатления. Планируйте свою поездку заранее, чтобы избежать сложностей и максимально насладиться отдыхом!

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество ТуризмГрузия
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