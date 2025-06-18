Петербург за 25 тысяч рублей: как увидеть белые ночи и не разориться

Несколько советов опытных путешественников помогут с умом отдохнуть в Северной столице.

Любое путешествие может быть бюджетным и петербургский маршрут не исключение. Этот город с белыми ночами, разводными мостами и историей на каждом шагу манит туристов.

Какие секреты надо знать, чтобы посетить Северную столицу, получить незабываемые впечатления и в то же время не опустошить кошелек. Послушаем советы опытных туристов.

Когда ехать в Петербург?

Лучшее время — это, конечно, лето, особенно июнь и июль. В это время в городе проходят знаменитые белые ночи — когда темнеет совсем чуть-чуть, и можно гулять почти круглосуточно.

К тому же в июне устраивают праздник «Алые паруса» — грандиозное шоу с фейерверками и концертами на Неве. Правда, летом туристов много, и цены выше.

Как сэкономить на проживании?

Цены на отели в центре Петербурга, особенно летом, кусаются. Но можно найти хорошие апартаменты или небольшие отели чуть дальше от центра — там цены на 20-30% ниже.

Например, согласно одному из отзывов, апартаменты на улице Пестеля обойдутся примерно в 2500 рублей за ночь, и это всего в 15 минутах ходьбы от Эрмитажа.

Если хотите совсем бюджетно, можно поискать хостелы или квартиры на сутки через сервисы аренды. Главное — заранее бронировать, чтобы не переплачивать в последний момент.

Экскурсии и билеты — где выгодно?

Питер — город музеев и экскурсий, и тут можно легко оставить кучу денег. Но есть сервисы, которые помогают сэкономить.

Например, Горбилет — сайт и приложение, где можно купить билеты на экскурсии и музеи с хорошими скидками. Там часто бывают акции и спецпредложения, плюс удобный выбор по датам.

Цены на экскурсии очень разные: от 100 рублей за короткую прогулку до нескольких тысяч за индивидуальные туры.

По словам автора отзыва, групповые экскурсии обычно стоят от 500 до 2000 рублей, что вполне приемлемо. Можно выбрать обзорные по городу, поездки в Петергоф, Царское Село или ночные прогулки по разводным мостам.

Если хотите сэкономить, выбирайте групповые экскурсии и покупайте билеты заранее онлайн — так и место гарантируете, и цену снизите.

Питание: как не переплатить?

Питание в Петербурге может быть и бюджетным, и вкусным. Вместо ресторанов с высокими ценами можно чередовать посещение классных кафе с питанием в столовых

Так, комплексный обед может составить всего 200 рублей. Еще вариант — снять апартаменты с кухней и готовить самим — это и экономно, и удобно.

В центре много кафе с национальной кухней, где можно попробовать пельмени, борщ и другие блюда по приятным ценам.

В итоге получается около 20-25 тысяч рублей за 5 дней в Петербурге, что вполне приемлемо. Чтобы не разориться, нужно немного подготовиться.

Планируйте поездку заранее, выбирайте жилье чуть дальше от центра, покупайте билеты и экскурсии через проверенные сервисы, а в питании комбинируйте кафе и домашнюю еду.