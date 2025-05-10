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Петербург на майские посетили миллионы, а этот исторический городок туристы обходят стороной: локация для интровертов

Опубликовано: 10 мая 2025 13:01
Юрьев-Польский
Петербург на майские посетили миллионы, а этот исторический городок туристы обходят стороной: локация для интровертов
Фото: Городовой.ру

Посетите, пока про нее не прознали толпы.

Если вы ищете уголок настоящей, тихой, неспешной России — без толп туристов, надоедливых гидов с флажками и сувениров по цене антиквариата, обратите внимание на Юрьев-Польский. Этот старинный город во Владимирской области пока не попал в основной поток туризма, но именно в этом — его особое очарование.

Здесь вы не найдете музейных декораций — Юрьев-Польский живой. Со скромной архитектурой, заброшенными купеческими особняками, дворами, где играют дети, и тишиной, которую нарушают только колокольный звон и шелест ветра на валу кремля, отмечают посетители городка.

А ведь сам кремль, основанный Юрием Долгоруким в 1152 году, — ровесник Москвы, и от него остались впечатляющие земляные валы и монастырские стены, будто уцелевшие после легендарной былины.

Главная жемчужина города — Георгиевский собор. Он уникален своим каменным кружевом: рельефами, на которых соседствуют князья, кентавры, птицы-сирины и даже слон с заячьими ушами. Это единственный такой храм в России, и даже историки до конца не поняли, как сложился этот каменный ребус.

В Юрьев-Польском нет гостиничных сетей — зато есть частные отели и гостевые дома с настоящей провинциальной теплотой. На улице вас встретят не продавцы экскурсий, а местные кошки и, если повезёт, пушистая смотрительница магазина. В супермаркете она давно «на хозяйстве».

Приезжайте до того, как сюда доберутся автобусные туры. В любое время года — зимой с белоснежной тишиной или летом, когда травы мягко обрамляют древние стены. Юрьев-Польский — тот случай, когда «ещё не раскручено» — не минус, а главное преимущество.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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