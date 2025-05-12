«Антинетерпеливый» штраф на борту: петербуржцев предупредили о новых штрафах за непослушание

Авиакомпания Turkish Airlines вводит штрафы для слишком нетерпеливых пассажиров. Согласно циркуляру Главного управления гражданской авиации Турции (SHGM), те, кто встает до полной остановки самолета и выключения табло «Пристегните ремни», будут приравниваться к дебоширам с соответствующими последствиями.

Помимо этого, к нарушению правил отнесут игнорирование инструкций бортпроводников и открытие багажных полок до разрешения экипажа. Размер штрафов пока не уточняется, однако в Turkish Airlines подчеркивают, что меры будут применяться в соответствии с законодательством.

Напоминание после приземления

Согласно внутреннему распоряжению авиакомпании, стюарды обязаны делать дополнительное объявление сразу после приземления. Экипажу предписано мягко, но настойчиво напоминать пассажирам о правилах, а в случае нарушений фиксировать инциденты для последующего разбирательства.

Забота о безопасности или жесткие меры?

Как пишет «Турдом», инициатива направлена не только на поддержание порядка на борту, но и на снижение травматизма.

«Резкие движения самолета при рулении, а также падение багажа из-за преждевременно открытых полок не раз приводили к травмам. Мы намерены минимизировать эти риски», — отметил представитель перевозчика.

Первопроходцы или предвестники будущего?

Turkish Airlines становится одной из первых авиакомпаний, системно внедряющих финансовые санкции за подобные нарушения. Ожидается, что другие перевозчики могут последовать ее примеру.

Таким образом, полет с Turkish Airlines требует повышенной внимательности и соблюдения правил. Теперь каждое движение на борту может иметь финансовые последствия.