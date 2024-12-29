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Петербург-Римини: Италия ждет россиян в 2025 году, главное следовать этим правилам

29 декабря 2024 13:29
Петербург-Римини: Италия ждет россиян в 2025 году, главное следовать этим правилам
Петербург-Римини: Италия ждет россиян в 2025 году, главное следовать этим правилам
Фото Городовой.ру

Вариант для тех, кто не боится потратить больше, чем на отпуск в Сочи.

Италия — страна искусства, истории и кулинарных изысков, ежегодно привлекающая туристов со всего мира. Для россиян, мечтающих посетить Колизей, фонтан Треви, площадь Святого Марка или озеро Гарда, потребуется шенгенская виза и соблюдение ряда правил.

Получение визы

Для въезда нужна шенгенская виза, не обязательно итальянская. Заявления принимают в визовых центрах VMS (Москва, Санкт-Петербург и северо-западные регионы) и «Альмавива» (Екатеринбург, Казань, Москва и другие города). Подать документы можно за шесть месяцев до поездки, срок рассмотрения — до 60 дней. Летом 2024 года визы чаще выдавали на месяц или на даты поездки.

Необходимые документы

  • Загранпаспорт: действующий минимум три месяца после окончания поездки.
  • Медицинская страховка: покрытие не менее 30 000 € на все страны Шенгенского соглашения.
  • Виза: действующая шенгенская виза (можно итальянская или другой страны соглашения).

Путешествие с детьми

Каждому ребенку требуется собственный загранпаспорт и шенгенская виза. Если ребенок выезжает с одним из родителей или с третьим лицом, потребуется нотариально заверенное согласие на выезд.

Оплата в Италии

Карты российских банков Visa, Mastercard и American Express в Италии не работают. Подойдут карты, выпущенные в других странах (например, Казахстана, Узбекистана). Также широко принимаются карты UnionPay, выпущенные российскими банками, хотя местами возможны ограничения.

Авиасообщение

Прямых рейсов между Россией и Италией нет из-за санкций. Для перелета используются стыковочные маршруты через третьи страны, такие как Турция, Сербия, Армения или Грузия.

Следуя этим правилам, путешественники смогут насладиться уникальной культурой и природными красотами Италии.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество ИталияТуризмСанкт-Петербург
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