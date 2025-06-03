Петербург в своем репертуаре: ждать ли майских сюрпризов от июня в городе на Неве

Май выдался необычным для Петербурга: в нем был снег, дождь и летняя погода. Синоптики делают прогнозы на июнь.

Май в Петербурге выдался знатным — таким, что впору было доставать валенки и шубу, а не легкие плащи.

Главный синоптик города Александр Колесов, конечно, старался нас утешить, говоря, что температура всего на 0,7 градуса ниже нормы.

Когда речь идет о Петербурге, норма — это когда можно загорать в куртке, а тут даже для этого было прохладно. Циклоны буквально задарили Ленобласть дождями и иногда снегом, в итоге выпало 147% осадков от месячной нормы.

Чего ждать от лета? Прогнозы дают разные и каким же верить?

Лето на подходе: греемся надеждами

Синоптики обещают, что в июне петербуржцы наконец-то вспомнят, что такое лето. Днем обещают целых +18…+23 градуса, сообщает сайт Собака.ру со ссылкой на синоптика Александра Колесова.

Правда, радоваться рано: дожди решили не отставать от Петербурга и в июне, так что зонтик все еще должен быть под рукой. В общем, готовимся к петербургскому лету — это когда в один день можно и загореть, и промокнуть до нитки.

Резких похолоданий больше не ждем

Главный синоптик пообещал, что майских ужасов больше не повторится. Ночные температуры могут немного опускаться, но не до уровня «пора топить печку». Так что выдыхаем и планируем пикники, но под навесом.

Долгосрочные прогнозы: гадание на кофейной гуще

Тут, конечно, все сложно. Синоптики признают, что предсказать погоду на все лето — это как угадать номер билета в лотерее. Поэтому к разговорам о «самом жарком лете» стоит относиться с осторожностью.

Но если верить предварительным данным, то лето будет теплее обычного. В июне ожидается около +25, а во второй половине месяца — около +20. Дождей тоже будет достаточно, чтобы поддерживать петербургскую атмосферу.

Так что готовимся к лету, которое будет одновременно и теплым, и освежающим.