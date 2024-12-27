Петербургские Мальдивы: рейтинг лучших пляжей от жителей города и Ленобласти

Зачем лететь на море, если можно будет устроить отпуск недалеко от дома, да еще и в тени.

Летний Петербург и его окрестности предлагают разнообразие пляжей, которые порадуют и любителей природы, и тех, кто предпочитает урбанистический отдых. От песчаных берегов с видом на Финский залив до озер с кристально чистой водой — выбор за вами! Опираясь на мнение пользователей Сети выбрали лучшие, сохраняйте, чтобы уже зимой начать планировать летний отпуск.

1. Парк имени 300-летия Санкт-Петербурга

Этот пляж находится в Приморском районе недалеко от небоскреба «Лахта». Просторный песчаный берег, тень деревьев и впечатляющий вид на место, где Нева впадает в Финский залив. Идеально для прогулок или велопробежек.

2. Комарово

Классическое место отдыха с сосновым лесом и уютными дачными домиками. Здесь снимал свои «недельки» Игорь Скляр. Желтый песок, чистая вода и тишина делают это место одним из самых любимых у петербуржцев.

3. Сестрорецк

Город-курорт предлагает разнообразные пляжи: от озерных (Офицерский, Белая гора) до морских. Семьи с детьми оценят инфраструктуру: кабинки, детские площадки и зоны для отдыха.

4. Ласковый

Популярный пляж с волейбольными площадками, соснами и кайтсерфингом. Приятное место для активного отдыха и наслаждения видами природы.

5. Озеро Донцо

«Петербургские Мальдивы» славятся лазурной водой и белоснежным песком. Приезжайте в будни, чтобы избежать толп.

И это лишь малая часть разнообразия. Хотите городской комфорт или уединение в природе? Пляжи Петербурга и Ленобласти предлагают идеальный отдых для всех.