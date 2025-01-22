Петербургские многодетные семьи получат поддержку: как теперь планируют учитывать отпуска по уходу за детьми в страховом стаже

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило законопроект, предусматривающий включение в страховой стаж всех периодов отпуска по уходу за ребенком. В Санкт-Петербурге, где тема поддержки семьи всегда актуальна, это нововведение может оказать значительное влияние на финансовое благополучие родителей.

Минтруд разработал законопроект, который снимает ограничение по учету в страховом стаже периодов по уходу за ребенком до 1,5 лет. Теперь будут учитываться все периоды отпуска.

Ранее в страховой стаж максимально засчитывались 6 лет отпуска по уходу за ребенком, то есть уход за четырьмя детьми. Новый законопроект отменяет это ограничение, что позволит многодетным семьям увеличить свою будущую пенсию.

Многодетные семьи смогут обратиться в Социальный фонд для перерасчета своей страховой пенсии в случае принятия законопроекта. Это позволит им получить более высокую пенсию с учетом всех периодов ухода за детьми.

Важно отметить, что изменения, предусмотренные законопроектом, будут распространяться и на тех родителей, которые уже находятся на пенсии. Это означает, что они также смогут получить перерасчет своих выплат.

Законопроект Минтруда имеет большое значение для Санкт-Петербурга, где поддержка семей с детьми является одним из приоритетов социальной политики. Включение всех периодов ухода за ребенком в страховой стаж может существенно повысить уровень жизни многодетных семей города.

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