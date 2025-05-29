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Сколько петербургских легенд ты знаешь? Тест для настоящих ценителей мистики

Опубликовано: 29 мая 2025 13:31
Легенды Петербурга
Сколько петербургских легенд ты знаешь? Тест для настоящих ценителей мистики
Городовой ру/ globallookpress/ Roman Denisov; Bulkin Sergey/ NEWS.RU; Maksim Konstantinov

Тёмная сторона Петербурга: пройди тест и раскрой городские секреты

Санкт-Петербург — город, который недаром называют одной из самых мистических столиц России. Его улицы и дома пропитаны легендами о призраках, нечистой силе, алхимиках и загадочных происшествиях.

Здесь каждый камень может рассказать свою историю, а старинные здания хранят секреты, о которых не пишут в учебниках. Этот тест проверит, насколько хорошо вы знаете самые известные петербургские мифы и мистические легенды.

Готовы ли вы пройти испытание и узнать, являетесь ли настоящим знатоком городских тайн?

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Автор:
Ксения Пронина
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