Сколько петербургских легенд ты знаешь? Тест для настоящих ценителей мистики

Санкт-Петербург — город, который недаром называют одной из самых мистических столиц России. Его улицы и дома пропитаны легендами о призраках, нечистой силе, алхимиках и загадочных происшествиях.

Здесь каждый камень может рассказать свою историю, а старинные здания хранят секреты, о которых не пишут в учебниках. Этот тест проверит, насколько хорошо вы знаете самые известные петербургские мифы и мистические легенды.

Готовы ли вы пройти испытание и узнать, являетесь ли настоящим знатоком городских тайн?