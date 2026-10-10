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Петербургский изобретатель получил патент на двигатель нового типа — детонационный

Опубликовано: 10 октября 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Петербургский изобретатель получил патент на двигатель нового типа — детонационный
фото Global Look Press
Как устроен необычный роторный двигатель

Не все двигатели похожи на привычные поршневые — встречаются и куда более хитрые конструкции. Описанный механизм работает на основе ударных волн и спиральных каналов, превращая энергию взрывов во вращение.

Из чего состоит устройство

Сердце механизма — ротор со спиралевидными каналами. Когда он вращается, эти каналы на короткое время совпадают с неподвижными рабочими каналами. Через них смесь попадает в камеры сгорания, где её поджигают.

Горячие газы направляются на лопатки турбин, а отработанные — выводятся наружу. Получается замкнутый цикл: взрыв, импульс, вращение, сброс.

Как запускается двигатель

Сначала ротор раскручивает электромотор — без этого не получится нужный ритм. Когда скорость становится достаточной, в камерах начинают происходить контролируемые взрывы.

Сначала их запускают электрическими разрядами, а потом система переходит в режим самоподдерживающейся детонации: каждая новая порция смеси воспламеняется за счёт давления и температуры от предыдущего цикла.

На что обратить внимание: главные особенности работы

Чтобы лучше понимать, как работает такая установка, полезно держать в голове несколько ключевых моментов:

  • синхронизация каналов — вращение должно точно совпадать с моментом подачи смеси, иначе циклы сбиваются;
  • динамика ударных волн — именно они дают основной импульс, поэтому важна геометрия спиральных каналов;
  • потоки горячих газов — лопатки турбин получают дополнительную энергию от направленного выхлопа, усиливая вращение;
  • контроль детонации — переход на самовоспламенение возможен только при стабильном давлении в камерах.

Такая конструкция — пример того, как можно получать вращение не через поршни, а за счёт волновых процессов и точной механики. Главное в ней — слаженность всех элементов: от формы каналов до скорости ротора.

Если один параметр отклонится, цикл нарушится, и двигатель не выйдет на рабочий режим, сообщает источник.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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