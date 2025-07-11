Петербургский стиль: как одеваются в Северной столице и что взять на заметку у местных

Собираясь в путешествие в город на Неве стоит присмотреться к стилю петербуржцев.

Санкт-Петербург — это не просто город, а особый образ жизни и даже настроение. Возможно поэтому у местных жителей есть свой собственный стиль, который отражает Северную столицу.

Расскажем, что характерно для стиля жительниц Петербурга и какие советы пригодятся туристам, которые собираются в путешествие в город на Неве.

В Петербурге любят простоту и комфорт, но с изюминкой

Петербурженки не гонятся за яркими трендами и пафосом. Их стиль скорее сдержанный, спокойный, но всегда продуманный.

Это не значит, что все у них серое и скучное — напротив, здесь любят играть с деталями: шарфами, аксессуарами, необычными сочетаниями.

Например, можно увидеть винтажные платья с цветочным принтом, дополненные грубыми ботинками и длинным кардиганом — такой микс создает уютный и живой образ.

Черный цвет — почти как второй язык

Черный — самый популярный цвет у модниц Петербурга. Он универсален, практичен и отлично подходит к переменчивой погоде. Но важно не переборщить, чтобы не выглядеть будто наступил траур.

Шарфы, платки и палантины — мастхэв

Ветер и прохлада — постоянные спутники Петербурга, даже летом. Поэтому у каждой женщины здесь обязательно найдется шарф или палантин.

Их носят не только для тепла, но и как стильный акцент. Вариаций ношения масса: от аккуратного обвязывания вокруг шеи до свободно наброшенного на плечи.

Водолазки и многослойность — спасение от холода

Трикотажные водолазки, которые в Петербурге называют «бадлоны» — классика, которая помогает оставаться в тепле и при этом выглядеть стильно.

Часто их носят под свитера, жакеты или под пальто. Многослойность — еще одна черта петербургского стиля даже летом, ведь неожиданно может набежать дождь.

Обувь — удобство и качество превыше всего

Петербург — город дождей и луж, поэтому неудобная обувь тут не приживется. Местные девушки выбирают практичные модели на плоской подошве или с низким устойчивым каблуком.

Это могут быть балетки, кроссовки, лоферы, казаки или ботинки на шнуровке. Высокие каблуки — скорее для особых случаев, например, похода в театр, пишет Петербург Центр.

Сумки — вместительные и удобные

Маленькие сумочки здесь — это неудобно и неприспособленно к городской жизни. Поэтому популярны шоперы и рюкзаки, которые позволяют носить с собой все необходимое, не жертвуя стилем.

Туристам стоит взять на заметку: лучше выбрать что-то практичное, чтобы не таскать тяжелые вещи в руках.

Петербургский стиль — это не про моду ради моды, а про умение сочетать удобство с элегантностью, простоту с изюминкой и всегда быть готовой к переменам погоды.