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Купаться запретят от Анапы до Сочи до 2027 года: катастрофические последствия разлива нефти в Черном море

26 декабря 2024 14:14
Черное море загрязненное нефтью
Купаться запретят от Анапы до Сочи до 2027 года: катастрофические последствия разлива нефти в Черном море
Aleksander Lyskin/ Global Look Press/ Global Look Press

Экологическая катастрофа угрожает всем курортам Черного моря

Курорты Анапы оказались в эпицентре экологической катастрофы после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском заливе. В результате аварии на пляжах и береговой полосе появились мазутные пятна.

Масштабы загрязнения и последствия

Губернатор Краснодарского края сообщил, что мазут был обнаружен 17 декабря на пляжах от поселка Веселовка до станицы Благовещенской. По оценкам экспертов, в воду попало более 8 тыс. тонн нефти, что привело к экологической катастрофе на десятках километров побережья.

Экологи предупреждают, что даже небольшое количество нефтепродуктов может создать пленку, которая мешает обмену газов между водой и атмосферой, нанося ущерб жизни рыб, млекопитающих и птиц. Специалисты считают, что восстановление экосистемы может занять десятилетия, если загрязнение не будет устранено вовремя.

Меры по ликвидации последствий

Для очистки береговой линии привлечены более 400 специалистов и 60 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС России. Экологи предлагают использовать механический сбор мазута, что может существенно уменьшить негативное воздействие на природу.

Однако последствия разлива нефти могут оставить долгосрочный след, угрожая не только природным ресурсам, но и туристической привлекательности региона. Работы по ликвидации загрязнения продолжаются, пишет источник.

Однако, уже сейчас очевидно, что ситуация не только угрожает экосистеме региона, а ставит крест на туристическом сезоне и надеждах петербуржцев отдохнуть в Краснодарском крае. Причем вероятно запрет не снимут не только в 2027 году, но и в ближайшие десятилетия.

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Автор:
Максакова Яна
Общество ТуризмЭкология
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