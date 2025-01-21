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Пик солнечной активности в 2025 году: как магнитные бури могут повлиять на жителей Петербурга?

21 января 2025 20:31
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Пик солнечной активности в 2025 году: как магнитные бури могут повлиять на жителей Петербурга?
Городовой ру

Радиационные всплески прогнозируются чуть ли не раз в три дня.

В 2025 году ожидается пик 25-го солнечного цикла, что может привести к увеличению частоты и интенсивности магнитных бурь. Эксперты предсказывают, что эти явления будут иметь серьезные последствия для земных технологий, включая сбои в работе электроники и спутников. О том, как это может повлиять на Санкт-Петербург, рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

Солнечные циклы и пятна:

Солнечные циклы, которые обычно длятся 10–12 лет, характеризуются изменениями в количестве солнечных пятен. Эти пятна представляют собой области с пониженной температурой и плотностью, образующиеся в результате выхода сильных магнитных полей в фотосферу. В 2025 году на Солнце может появиться до 115 солнечных пятен.

Что такое солнечные бури и как они влияют на Землю?

Увеличение количества солнечных пятен ведет к росту солнечной активности, а это, в свою очередь, может привести к вспышкам и корональным выбросам массы. Эти явления вызывают магнитные бури на Земле, которые оказывают влияние на работу электроники, спутников и систем связи.

Как магнитные бури могут повлиять на жизнь петербуржцев?

Магнитные бури могут вызвать перебои в электрических сетях, что приведет к массовым отключениям электроэнергии. Например, в 1989 году в Канаде произошла масштабная авария на электросетях из-за солнечной активности. В Петербурге это может затруднить работу городских объектов и повлиять на коммунальные службы.

Кроме того, солнечные бури могут повлиять на GPS-системы, что создаст проблемы для авиации, морского транспорта и даже для водителей, использующих навигацию в своих автомобилях. Еще одно потенциальное последствие — сбои в спутниковой связи, что приведет к временному исчезновению телевидения или интернета.

Как подготовиться?

Несмотря на риски, современные технологии минимизируют последствия геомагнитных бурь. В Санкт-Петербурге, как и в других крупных городах, активно используются стабилизаторы и фильтры, которые защищают электросети от возможных сбоев. Однако важно помнить о возможных временных неудобствах, таких как сбои в навигации и связи.

Пик солнечной активности в 2025 году напоминает нам о том, что даже самые современные технологии не могут полностью исключить влияние природных факторов. Однако, с учетом технологических решений, риски остаются минимальными, пишет источик.

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Автор:
Максакова Яна
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