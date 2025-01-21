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«Наличными или картой?» Эта уловка приносит магазинам несметную прибыль

21 января 2025 11:31
Оплата покупки
«Наличными или картой?» Эта уловка приносит магазинам несметную прибыль
globallookpress/ Lantyukhov Sergey

О выгоде покупателя при этом не думают.

При оплате покупок в магазинах все чаще стал звучать один вопрос, о скрытом предназначении которого многие и не догадываются. Теперь петербуржские продавцы не только уговаривают приобрести товары по акции, но и совершить операцию с помощью системы СБП.

Выгодно ли это покупателям?

СБП позволяет магазинам обходить комиссии, которые взимают банки за обработку платежей через терминалы. Это выгодно для бизнеса: средства поступают на счет мгновенно, минуя дополнительные расходы. Однако для покупателей такой способ оплаты может быть не столь удобным.

Условие, о котором молчат

У СБП есть лимит на переводы в 100 тысяч рублей в месяц. Если вы превысите этот порог, к сумме покупки будет добавлена комиссия. Поэтому прежде чем соглашаться на такой способ оплаты, стоит учитывать свои расходы, чтобы не столкнуться с неожиданными затратами.

Многие петербуржцы пока недооценивают, как такие изменения на кассах влияют на их финансовое планирование. Важно помнить, что за каждым заманчивым предложением может скрываться выгода для продавца, но не всегда для покупателя,пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Продукты питанияСанкт-Петербург
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