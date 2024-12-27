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Что нельзя хранить в пластиковых контейнерах

27 декабря 2024 11:01
В пластиковых контейнерах фрукты, овощи, рыба и мясо
Что нельзя хранить в пластиковых контейнерах
Городовой ру

Еду придется выкинуть.

В Петербурге очень бережливо относятся к продуктам. Остатки ужина хозяйки редко выбрасывают. Чаще всего складывают в судочки, чтобы использовать позже. Однако у такой замечательной черты есть неприятные последствия. Еда все равно может испортиться и даже нанести вред, потому что еда взаимодействует с материалами контейнеров, то есть с химией. Поэтому при выборе контейнеров для хранения продуктов важно учитывать не только удобство, но и безопасность.

Кислые продукты

Цитрусовые, помидоры, маринованные овощи и блюда с уксусной заправкой не рекомендуется хранить в пластике длительный срок. Химические реакции между кислотами и компонентами пластика могут привести к неприятным последствиям. Лучше использовать стеклянные или нержавеющие стальные емкости.

Жирная пища

Творог, масло и мясо могут абсорбировать компоненты из пластика, особенно при длительном хранении. Керамические или стеклянные контейнеры — более безопасный выбор для таких продуктов.

Горячие блюда

Упаковывание горячей еды в пластик может вызвать его расплавление и деформацию, что увеличивает риск загрязнения пищи химическими веществами. Рекомендуется сначала дать блюду остыть, прежде чем класть его в контейнер.

Продукты с сильным запахом

Рыба, чеснок и лук могут передавать свои запахи посуде, которая затем распространяет их на другие продукты. Стеклянные емкости с герметичными крышками являются оптимальным решением.

Мягкие фрукты и ягоды

Такие продукты быстро портятся в условиях повышенной влажности, которую может создавать пластик. Лучше хранить их в стеклянных или керамических емкостях с подстилкой из бумажных полотенец.

Ферментированные продукты

Квашеная капуста или кимчи выделяют кислоту и газ, что может повредить пластиковые контейнеры и изменить вкус. Стеклянные банки с герметичной крышкой — лучший выбор.

Соленая еда

Оливки и соевый соус лучше хранить в металлических емкостях, чтобы избежать химического взаимодействия с пластиком.

Эти рекомендации помогут сохранить продукты свежими и избежать потенциального химического загрязнения еды упаковкой, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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