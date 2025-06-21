Почему «Наполеон» назвали в честь французского императора — и каким был первоначальный рецепт торта

Никакого слоеного теста и заварного крема в нем не было.

Он воздушный, хрустящий, сладкий и торжественный — торт «Наполеон» давно стал символом праздника в русской кухне.

Но почему у десерта, который украшается на Новый год и свадьбы, такое воинственное имя? И как французский полководец оказался увековечен в кремовых слоях?

Версия с треуголкой

Самое популярное объяснение уводит нас в 1912 год — тогда вся страна отмечала столетие победы в Отечественной войне 1812 года. В моду вошли сувениры и блюда, посвящённые изгнанию Наполеона, и один из кондитеров придумал особый торт.

Его форма напоминала треуголку французского императора — такая ироничная «шапка съедобного врага». Десерт собирали из слоёных коржей, промазанных кремом, и подавали в честь исторической победы.

Со временем форма упростилась: от треугольника остался только прямоугольный силуэт, но название «Наполеон» прижилось. Для русской культуры это был своеобразный жест — сладкая и символическая расправа с недавним захватчиком.

В дореволюционных поваренных книгах встречается и другое название: «десерт в честь изгнания французов», что косвенно подтверждает связь с событиями 1812 года.

Французский след

Есть и другая версия, менее патриотичная, но более гастрономическая. Французский десерт mille-feuille (буквально «тысяча слоёв») по составу очень похож на «Наполеон»: те же коржи из слоёного теста, крем и глазурь. Русская версия получилась более кремовой и влажной, но «ДНК» у десертов общее.

Некоторые исследователи считают, что имя «Наполеон» возникло как русская адаптация слова mille-feuille, но эта версия слабо подтверждается: в самой Франции десерт не связывают с Бонапартом, и названия звучат совершенно по-разному.

Скорее всего, влияние французской кухни и символика 1812 года слились в одно. Получился торт с двойным дном: снаружи — французская текстура, внутри — русская насмешка.

Почему именно он стал народным тортом

«Наполеон» стал особенно популярен в советское время. Всё потому, что его можно было приготовить из самых доступных ингредиентов: маргарин, мука, сахар, молоко. Он требовал времени и терпения, но результат был праздничным — пышный, сладкий, щедрый.

Поэтому его готовили к Новёму году, юбилеям, свадьбам. Каждый слой в нём — как символ благополучия, изобилия, семейного уюта.

Кстати, ранние версии «Наполеона» в России делали даже из песочного теста, а крем был масляным. Только позже закрепилась формула: тонкие хрустящие коржи + заварной крем, и теперь она считается классикой.