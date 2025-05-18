Почему в метро Петербурга нельзя просто так провозить велосипеды: необычное правило подземки

Когда приходит теплое время года, многие спешат пройти в метро с велосипедом. Однако не все так просто — обычные двухколесные средства передвижения в подземке перевозить нельзя. Почему? Ответ очень прост.

Велосипед в метро — это не всегда удобно

Обычный велосипед — вещь большая и тяжелая. В тесных вагонах метро он мешает другим пассажирам и может быть опасен. Особенно это заметно на эскалаторах — велосипед может упасть и кого-то задеть или повредить оборудование. Поэтому в метро нельзя даже просто зайти с обычным велосипедом.

А что насчет складных и детских велосипедов?

Если у вас складной велосипед или детский, все немного проще. Их можно провозить, но только если они сложены и упакованы в специальный чехол. Чехол нужен, чтобы велосипед не пачкал и не цеплял людей. В правилах метро разрешено бесплатно провозить лыжи и сноуборды, детские коляски, санки, музыкальные инструменты, удочки и всякий мелкий садовый инвентарь, передает КП-Петербург.

Размеры имеют значение

Есть правило по размерам велосипеда в чехле - сумма длины, ширины и высоты не должна быть больше определенного значения: если сумма до 121 см — провоз бесплатный, от 121 до 200 см — нужно заплатить за багаж. В случае больших значений провоз запрещен. Если велосипед без чехла или слишком большой — в метро с ним не пустят.

А как с другими видами транспорта?

В автобусах и трамваях обычно можно провозить велосипеды, если они не слишком большие. В электричках тоже можно, но иногда нужно покупать отдельный билет и хранить велосипед в специальном месте.

Что будет, если нарушить правила?

Если взять велосипед без чехла или слишком большой, вас могут не пустить в метро или даже оштрафовать. Ездить на велосипеде внутри метро тоже нельзя — это опасно.