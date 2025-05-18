Городовой / Общество / Почему в метро Петербурга нельзя просто так провозить велосипеды: необычное правило подземки
Эксклюзив
Последние новости
Игра в «зайца» теперь невыгодна: Петербург меняет систему штрафов за неоплаченный проезд Город
«Основоположник наращивания ногтей — стоматолог»: стоит ли покрывать зубы гель-лаком Общество
Автобусы, паромы и пешие прогулки: как побывать в Карелии без машины Общество
Архитектурные монстры Петербурга: какие здания раздражают горожан больше всего и почему их называют «кошмаром» Город
Вечное противостояние: чем отличается ленинградский рассольник от московского, и как его приготовить Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Транспорт Туризм
Категории
Общество Спорт

Почему в метро Петербурга нельзя просто так провозить велосипеды: необычное правило подземки

18 мая 2025 17:30
Велосипед, метро
Почему в метро Петербурга нельзя просто так провозить велосипеды: необычное правило подземки
Globallookpress / Aleksandr Schemlyaev / Russian Look

Есть определенные правила, которые созданы для комфорта пассажиров подземки.

Когда приходит теплое время года, многие спешат пройти в метро с велосипедом. Однако не все так просто — обычные двухколесные средства передвижения в подземке перевозить нельзя. Почему? Ответ очень прост.

Велосипед в метро — это не всегда удобно

Обычный велосипед — вещь большая и тяжелая. В тесных вагонах метро он мешает другим пассажирам и может быть опасен. Особенно это заметно на эскалаторах — велосипед может упасть и кого-то задеть или повредить оборудование. Поэтому в метро нельзя даже просто зайти с обычным велосипедом.

А что насчет складных и детских велосипедов?

Если у вас складной велосипед или детский, все немного проще. Их можно провозить, но только если они сложены и упакованы в специальный чехол. Чехол нужен, чтобы велосипед не пачкал и не цеплял людей. В правилах метро разрешено бесплатно провозить лыжи и сноуборды, детские коляски, санки, музыкальные инструменты, удочки и всякий мелкий садовый инвентарь, передает КП-Петербург.

Размеры имеют значение

Есть правило по размерам велосипеда в чехле - сумма длины, ширины и высоты не должна быть больше определенного значения: если сумма до 121 см — провоз бесплатный, от 121 до 200 см — нужно заплатить за багаж. В случае больших значений провоз запрещен. Если велосипед без чехла или слишком большой — в метро с ним не пустят.

А как с другими видами транспорта?

В автобусах и трамваях обычно можно провозить велосипеды, если они не слишком большие. В электричках тоже можно, но иногда нужно покупать отдельный билет и хранить велосипед в специальном месте.

Что будет, если нарушить правила?

Если взять велосипед без чехла или слишком большой, вас могут не пустить в метро или даже оштрафовать. Ездить на велосипеде внутри метро тоже нельзя — это опасно.

Новости по теме
Просроченные права — пустой кошелек: юрист предупредил о штрафах до 15 тысяч Просроченные права — пустой кошелек: юрист предупредил о штрафах до 15 тысяч 9 мая 2025 08:32
Штрафы растут, права сужаются: как водителям отстоять свою правду и не стать жертвой произвола Штрафы растут, права сужаются: как водителям отстоять свою правду и не стать жертвой произвола 29 апреля 2025 08:32
Поручни — вне закона: в петербургском метро вводят штрафы Поручни — вне закона: в петербургском метро вводят штрафы 26 марта 2025 21:03
Моральный кодекс или нарушение прав: юристы оценили новые правила петербургских фитнес-клубов Моральный кодекс или нарушение прав: юристы оценили новые правила петербургских фитнес-клубов 25 марта 2025 10:46
Что делать, если на работе штрафуют или запрещают подрабатывать в другом месте: петербуржцам объяснили права Что делать, если на работе штрафуют или запрещают подрабатывать в другом месте: петербуржцам объяснили права 20 марта 2025 23:03
Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏 1
😹 1
🙀 3
😿 11
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще