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Почувствуй себя частью Балтийского флота: в Кронштадте появились особые маршруты для туристов

Опубликовано: 2 июня 2025 10:14
Кронштадт с воды
Почувствуй себя частью Балтийского флота: в Кронштадте появились особые маршруты для туристов
Фото: Городовой.ру

Можно будет побывать в шкуре моряков.

Хорошая новость для тех, кто собирается этим летом в Кронштадт. С 30 мая там заработали новые водные маршруты — идеальный способ посмотреть город с другого ракурса и добраться до знаковых мест на катере.

Проект запускают компании «Нева тревел» и «Форт Константин». Туристов ждут три маршрута:

  • «Путь Константина» — прогулка от центра города до знаменитого «Форта Константин» через «Остров фортов». Высадки не будет — чистое наслаждение видами.
  • «Маршрут Морских ворот» — стартует от «Острова фортов» и ведёт к причалу «Зимняя пристань» у Петровского парка. По пути можно увидеть и «Форт Константин», тоже без остановки.
  • «Исторические гавани Кронштадта» — самый насыщенный маршрут: вы отправитесь из парка «Остров фортов», пройдёте мимо «Форта Константин» и финишируете у «Зимней пристани». Совсем как моряки Балтийского флота.

Все три маршрута — это шанс полюбоваться городом морской славы и вдохнуть свежий заливной ветер. Отличный план для летнего дня! Цены могут меняться особо быстро, следить за ними удобнее на сайтах турфирм.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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