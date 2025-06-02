Почувствуй себя частью Балтийского флота: в Кронштадте появились особые маршруты для туристов

Хорошая новость для тех, кто собирается этим летом в Кронштадт. С 30 мая там заработали новые водные маршруты — идеальный способ посмотреть город с другого ракурса и добраться до знаковых мест на катере.
Проект запускают компании «Нева тревел» и «Форт Константин». Туристов ждут три маршрута:
- «Путь Константина» — прогулка от центра города до знаменитого «Форта Константин» через «Остров фортов». Высадки не будет — чистое наслаждение видами.
- «Маршрут Морских ворот» — стартует от «Острова фортов» и ведёт к причалу «Зимняя пристань» у Петровского парка. По пути можно увидеть и «Форт Константин», тоже без остановки.
- «Исторические гавани Кронштадта» — самый насыщенный маршрут: вы отправитесь из парка «Остров фортов», пройдёте мимо «Форта Константин» и финишируете у «Зимней пристани». Совсем как моряки Балтийского флота.
Все три маршрута — это шанс полюбоваться городом морской славы и вдохнуть свежий заливной ветер. Отличный план для летнего дня! Цены могут меняться особо быстро, следить за ними удобнее на сайтах турфирм.