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Подделки, такси без счетчика и дешевые экскурсии: как отдохнуть в Турции без проблем

20 мая 2025 13:29
Турция, отдых
Подделки, такси без счетчика и дешевые экскурсии: как отдохнуть в Турции без проблем
Globallookpress / Belkin Alexey / news.ru

В чужой стране туристов поджидает много неожиданностей, к которым нужно быть готовым.

Отдых в Турции — это теплое море, солнце, вкусная еда и колоритная атмосфера. Но, как и в любом популярном туристическом месте, здесь есть свои подводные камни. Чтобы отпуск не превратился в головную боль, важно знать, на что обращать внимание и каких ловушек избегать.

Что вас может ждать на улицах и рынках

Очень распространен один трюк: вам на улицах могут «подарить» браслет или предложить сфотографироваться с животными, а потом настойчиво потребуют деньги. Иногда предлагают бесплатно почистить обувь, а в конце - требуют оплату. Такие «подарки» лучше сразу вежливо отклонять.

На рынках будьте осторожны с покупками. Часто под видом оригинальных товаров продают подделки по цене настоящих брендов. Особенно это касается кожаных изделий, ковров и украшений. Обязательно внимательно смотрите качество товара.

Такси — отдельная тема

В турецких такси нередко не включают счетчик, а потом завышают цену. Иногда водители подменяют купюры при сдаче. Чтобы избежать обмана, лучше пользоваться официальными приложениями для вызова такси. Так вы заранее увидите примерную стоимость поездки и сможете избежать лишних трат, передает Рамблер.

Рестораны и кафе

В некоторых заведениях могут принести меню без цен или с подмененными прайсами, а в счете окажутся блюда, которые вы не заказывали. Чтобы не попасть в такую ситуацию, всегда уточняйте стоимость заранее и внимательно проверяйте счет перед оплатой. Если что-то кажется подозрительным — лучше отказаться от заказа или уйти.

Экскурсии и туры

Дешевые экскурсии часто оказываются с кучей скрытых доплат или вовсе фиктивными. Бывали случаи, когда туристы платили за морские прогулки, которые не проводились, или за экскурсии с фальшивыми гидами, требующими деньги «на месте».

Обмен валюты и банковские карты

Обменять деньги по выгодному курсу — задача не из простых. На улицах и в обменниках могут предложить курс лучше, но на деле вы потеряете деньги из-за комиссий или подделок. Лучше менять валюту в банках или официальных обменниках. Также будьте осторожны с банковскими картами: мошенники могут считывать данные в банкоматах или подменять карту при оплате.

Турция — гостеприимная и красивая страна, где можно отлично отдохнуть. Но, чтобы отпуск не испортился, нужно быть внимательным и не доверять незнакомцам, особенно если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Так что собирайте чемоданы, но не забывайте про осторожность.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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