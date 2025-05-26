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Поддельная тушёнка в Петербурге: что показала проверка и какую брать стоит с опаской

Опубликовано: 26 мая 2025 11:32
тушенка
Поддельная тушёнка в Петербурге: что показала проверка и какую брать стоит с опаской
Фото: Городовой.ру

Фальсификат нашли в популярных сетевых магазинах.

В петербургских магазинах выявили серьёзные нарушения при продаже мясных консервов. Под видом продукции по ГОСТу покупателям предлагают фальсификат — с заниженным содержанием мяса, низким уровнем белка и добавками, которых не должно быть в составе.

Проверку провела организация «Общественный контроль» — и её итоги оказались тревожными.

Что нашли в магазинах

Из 10 проверенных банок с маркировкой ГОСТ ни одна не соответствовала стандарту. Чаще всего встречались следующие нарушения:

  • массовая доля белка ниже нормы — вместо положенных 15–16% попадалось 7–9%;
  • в составе — сухожилия, сосуды, субпродукты, загустители вроде каррагинана;
  • общий объём мяса и жира занижен на 10–20%;
  • в банках были слишком мелкие куски мяса — меньше 30 г.

Особенно часто фальсификат попадался в «Магните» — там обнаружили три поддельные тушёнки, включая продукцию под собственной маркой «М». Также нарушители нашлись в магазинах сети «Семишагофф», а одну банку-подделку приобрели даже на «Почте России».

Почему так происходит

Главная причина — желание сэкономить. По словам экспертов, магазины закупают товар по низкой цене, а производители снижают себестоимость за счёт замены мяса на более дешёвое сырьё. Так на полках появляются продукты, не имеющие ничего общего с качественной тушёнкой по ГОСТу.

Продукция ООО «Производственная компания «РУСЬ» была заблокирована, тушёнку ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» признали фальсификатом, отмечает 78.

Что с этим делать

Материалы экспертизы уже направлены в Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Производителям и магазинам грозят штрафы, а продукция должна быть изъята из продажи.

Но важно помнить: формально уголовной или административной ответственности за фальсификат, если он не причинил вреда здоровью, может и не быть — особенно если продукт не является опасным, а лишь не соответствует ГОСТу.

Как выбрать тушёнку и не ошибиться

  1. Изучайте маркировку — предпочтение стоит отдавать продукции с маркировкой ГОСТ и от проверенных производителей.

  2. Проверяйте состав — в настоящей тушёнке не должно быть субпродуктов, крахмала или каррагинана.

  3. Смотрите на цену — слишком дешёвая тушёнка почти всегда сигнал к подозрению.

  4. Обращайте внимание на репутацию бренда — ищите отзывы, итоги проверок, результаты экспертиз.

И самое главное: не покупайте мясные консервы сомнительного качества — ни в магазинах, ни по почте. Ущерб может быть не только для кошелька, но и для здоровья.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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