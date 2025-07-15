Подземелье в Ленобласти: какие тайны скрывают Борщовские пещеры под своими сводами

Лето — это время, когда не стоит терять ни единой секунды и отправляться в путешествие, тем более если рядом столько удивительных мест, как в Ленинградской области.

Борщовские, или как их еще называют Оредежские пещеры — отличный вариант для прогулок недалеко от Санкт-Петербурга.

Эти пещеры — не природные гроты, как можно было бы предположить, а сделаны руками человека, созданные еще в XIX веке для добычи кварцевого песка.

Завод, для которого добывали этот песок, располагался прямо через реку Оредеж, в деревне Тарковичи. Песок возили туда на телегах, запряженных лошадьми, через паромную переправу.

Почему пещеры называются по-разному?

Что делает Борщовские пещеры особенно интересными — это их необычная архитектура. Все проходы вырублены полукруглыми сводами, напоминающими арки старинных соборов.

Такая форма была не просто украшением — она поддерживала устойчивость мягких песчаных сводов, чтобы пещеры не обваливались слишком быстро.

Тем не менее за последнее время из-за естественного разрушения и обвалов, большая часть ходов исчезла, и теперь можно увидеть небольшие участки.

Пещеры расположены на берегу озера Антоново — это продолжение реки Оредеж рядом с деревней Борщово, поэтому и название пещеры часто путают.

Одни называют их Оредежскими, другие — Борщовскими. Обе версии достоверны, но в поисках чаще встречаются именно «Борщовские».

История и архитектура пещеры

Внутри пещер есть просторные коридоры высотой до 5–6 метров. Белый кварцевый песок на стенах подсвечивает их, создавая необычную атмосферу, пишет Горбилет.

В одной из пещер — Двенадцатистолбовой — можно увидеть зал с двенадцатью массивными колоннами, которые, по сути, своды.

В другой — Волковской — есть лабиринт из узких ходов и залов с разноцветными прожилками на стенах.

Когда лучше смотреть пещеры?

Стоит помнить, что пещеры постепенно разрушаются, и в дождливую погоду или весной, когда тает снег, ходить туда опасно из-за риска обвалов.

Поэтому для посещения лучше выбрать лето или зиму.

Как добраться и что ожидать?

Добраться до пещер можно из Санкт-Петербурга на электричке до станции Оредеж, а дальше — пешком или на машине до деревни Борщово.

Там есть уже два маршрута: один ведет к большим пещерам, другой — к маленьким.

Несколько советов для посетителей

И еще небольшой лайфхак: в одной из пещеры ходят легенды о том, что там когда-то хоронили свиней, заболевших чумой. Поэтому лучше не копаться в песке и не трогать стены — пещеры хрупкие.

В общем, Борщовские пещеры — это место с богатой красотой, красивой архитектурой и уникальной атмосферой. Просто не забудьте взять с собой фонарик, удобную обувь и соблюдайте осторожность.