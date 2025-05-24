Вулкан, водопады и деревянное чудо: чем запомнится путешествие в Карелию

Туристы отмечают невероятную красоту Республики, но при этом находят и минусы путешествия.

Карелия — это идеальное место, где можно отдохнуть от городской суеты и окунуться в природу с ее озерами, лесами и водопадами. Центр Республики — это Петрозаводск, куда обычно и направляются все туристы. Что посмотреть и чему нужно быть готовым в этом путешествии? Посмотрим отзывы туристов.

Путешествие на машине

В одном из отзывов туристы рассказывают о своем опыте путешествия в Карелию из Москвы на машине. И это вполне удобный способ, так как по пути можно планировать посещение достопримечательностей.

Можно снять жилье по дороге в Петрозаводск, к примеру, в Медвежьегорске, где можно посмотреть дом из фильма «Любовь и голуби» и побывать на горе Лысухе, рассказывает автор отзыва. Также рядом находятся остатки финских укреплений времен Второй мировой войны — место с особой атмосферой.

Путь до Петрозаводска

По дороге в главный город Республики не пропустите вулкан Гирвас — хоть и потухший, но с красивой природой вокруг. Также посетите водопад Кивач — второй по величине в Европе, а рядом расположен ботанический сад с редкими растениями. Марциальные Воды — первый российский курорт с лечебной железистой водой, которую можно бесплатно набрать и взять с собой. Гора Сампо — место, где туристы загадывают желания, поднявшись на вершину.

Петрозаводск — центр культурной жизни Карелии

В Петрозаводске обязательно нужно погулять по набережной и насладиться видами Онежского озера. В городе много уютных кафе и ресторанов, где подают блюда карельской кухни: уху, калитки (традиционные пирожки), оленину. Обязательно стоит посетить ботанический сад и урочище Чертов Стул — живописный скалистый обрыв с захватывающими видами.

Остров Кижи — деревянное чудо России

Недалеко от Петрозаводска есть музей-заповедник под открытым небом Кижи — одна из главных жемчужин Карелии. Здесь собраны уникальные деревянные церкви, дома и колокольни, построенные без единого гвоздя.

Также недалеко от центра Республики есть горный парк Рускеала. Раньше тут добывали мрамор, а теперь это красивейший затопленный карьер с прозрачной водой. Здесь можно гулять по туристическим тропам, посетить подземные штольни, а также прокатиться на ретропоезде.

Отзывы других путешественников

В Интернете собраны многочисленные отзывы об этом красивом крае. Для многих не подходит климат Республики, а также не нравится сервис. Один из путешественников, несмотря на все красоты вокруг Петрозаводска, нашел недостаток именно в городе:

«Везде грязь, серые унылые дома, город Петрозаводск неухоженый», — отмечает он.

Сколько людей, столько и мнений, поэтому туристы в одно и то же время отмечают невероятную красоту и удивляются слишком высоким ценам.

Красота нереальная. На некоторых объектах вообще срыв башки происходит. Недостатки: Дорого. Очень. Даже дороже, чем «заграница», — пишет путешественник.

Поэтому, отправляясь в северный край, будьте готовы к тому, что минусы смогут перекрыть плюсы поездки и наоборот.