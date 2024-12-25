Погода шепчет, не то, что в Петербурге: туристы поделились мнениями о январском отпуске в Египте

Египетские курорты традиционно привлекают туристов круглый год, но январь, пожалуй, вызывает больше всего вопросов. Несмотря на сезонные особенности, зимний отдых на берегу Красного моря имеет свои несомненные преимущества, которые заставляют возвращаться сюда снова и снова.
Минусы отдыха в январе
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Ветер — главный враг пляжного отдыха
Зимний Египет известен своими сильными и холодными ветрами. Чтобы минимизировать их влияние, стоит выбирать отели, расположенные в безветренных бухтах. Шарм-эль-Шейх — идеальный вариант, за исключением района Набк, где ветер особенно силён. В Хургаде таких мест меньше, но в Макади-Бей ветра ощущаются значительно слабее.
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Холодные ночи и вода в бассейнах
Дневная температура в январе держится в пределах 22–24°C, а ночью опускается до 14°C. Это заставляет выбирать отели с подогреваемыми бассейнами и учитывать особенности инфраструктуры, такие как короткие пирсы и отсутствие резких отливов.
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Короткий световой день
В январе темнеет уже в половине шестого, а на пляже становится прохладно после трёх часов дня. Однако это компенсируется тем, что пляжи в окружении скал лучше защищены от ветра.
Плюсы, которые перевешивают минусы
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Доступные цены
Январь — один из самых бюджетных месяцев для отдыха в Египте. Туристы отмечают, что стоимость отдыха здесь значительно ниже, чем в других странах, особенно зимой. Европейцы часто выбирают египетские курорты для зимовки, поскольку месяц в отеле обходится дешевле, чем коммунальные расходы дома.
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Тёплое Красное море
Температура воды в январе — около 23,5°C, что делает купание комфортным, особенно если заходить в воду после более прохладного воздуха. Красное море радует своими коралловыми рифами и разнообразием морской фауны, делая отдых запоминающимся.
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Идеальная погода для экскурсий
Зима в Египте предоставляет отличные условия для путешествий по пустыне и посещения исторических достопримечательностей. В отличие от жаркого лета, в январе экскурсии становятся не только возможными, но и приятными.
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Свежие фрукты и ягоды
В январе на египетских рынках можно найти клубнику, манго, хурму, гранаты и цитрусовые — свежие и выращенные в естественных условиях.
Советы для комфортного отдыха
- Выбирайте отели в безветренных бухтах с подогреваемыми бассейнами.
- Избегайте отелей с длинными пирсами и пляжами, подверженными сильным отливам.
- Помните о необходимости взять осеннюю одежду для прохладных вечеров.
- Будьте готовы к возможной акклиматизации и имейте под рукой лекарства.
Итог: зимняя сказка на берегу Красного моря
Несмотря на недостатки, отдых в Египте в январе позволяет сменить холод и хмурость на солнце и летнее настроение. Главное — правильно подготовиться и выбрать подходящий отель. Тогда поездка станет настоящим побегом в тёплую сказку!