Погода шепчет, не то, что в Петербурге: туристы поделились мнениями о январском отпуске в Египте

Египетские курорты традиционно привлекают туристов круглый год, но январь, пожалуй, вызывает больше всего вопросов. Несмотря на сезонные особенности, зимний отдых на берегу Красного моря имеет свои несомненные преимущества, которые заставляют возвращаться сюда снова и снова.

Ветер — главный враг пляжного отдыха

Зимний Египет известен своими сильными и холодными ветрами. Чтобы минимизировать их влияние, стоит выбирать отели, расположенные в безветренных бухтах. Шарм-эль-Шейх — идеальный вариант, за исключением района Набк, где ветер особенно силён. В Хургаде таких мест меньше, но в Макади-Бей ветра ощущаются значительно слабее.

Холодные ночи и вода в бассейнах

Дневная температура в январе держится в пределах 22–24°C, а ночью опускается до 14°C. Это заставляет выбирать отели с подогреваемыми бассейнами и учитывать особенности инфраструктуры, такие как короткие пирсы и отсутствие резких отливов.