«Показался безвкусным»: россиянка попробовала мексиканскую еду во «Вкусно и точка», и вот ее вердикт

Фастфуд под острым соусом: в «Вкусно — и точка» стартовала летняя мексиканская линейка, и всё выглядит как гастрономическое путешествие в сторону сомбреро и кактусов. Россиянка оценила меню и вот ее вердикт.

На выбор — два «Мехико Бургера»: говяжий и куриный, оба в обычной и «острой» версии. Внутри: сочное мясо, ломтик копченой индейки, помидор, зелень, мексиканский кетчуп и соус, который щекочет язык, но не доводит до слёз.

Булочка с кукурузной крошкой — для красоты. Начинка радует балансом: хрустящее мясо, чеддер и мягкая дымка копчёной индейки. Помидоры — слабое место, как пишет дама: «Показался безвкусным». Но зелени не пожалели.

На сладкое — чуррос с шоколадом. Не жирные, с хрустом и очень уютные. Кто любит жареное тесто — тот поймёт.

Напиток — лимонад «клубника-кактус». Клубника есть, кактус — под вопросом. Но в жару — в тему. Словом, мексиканское настроение есть, но настоящей фиесты не хватает. Хотите огня — берите версию с перцем холопеньо.