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Госдума разрешила брать машины россиян для борьбы с террористами

22 января 2025 14:03
ОМОН, Автомобиль
Госдума разрешила брать машины россиян для борьбы с террористами
globallookpress/ Petrov Sergey; Maksim Konstantinov

Новые реалии автовладельцев.

В Петербурге скоро может появиться новый повод для беспокойства автовладельцев. Госдума одобрила законопроект, разрешающий использовать автомобили граждан и организаций в рамках контртеррористической операции (КТО). Это означает, что вашу машину могут задействовать в самых неожиданных целях — и прямо на улице.

Согласно инициативе, транспорт может быть изъят для доставки людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, для преследования подозреваемых в терроризме или для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом. То есть, если где-то рядом введен режим КТО, силовикам не потребуется причина.

Самое интересное, что возмещение расходов за использование вашего автомобиля остается на усмотрение правительства. Правда, никакой конкретики о сроках и суммах компенсаций в документе нет.

Так что теперь, оставляя машину на Невском или в любом другом районе Петербурга, вы можете не просто нарваться на эвакуацию за неправильную парковку, но и на то, что ваш транспорт окажется в эпицентре спецоперации. Выглядит внушительно, но автовладельцам точно не до шуток, пишет источник.

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    Автор:
    Максакова Яна
    Общество Санкт-ПетербургАвтотранспорт
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