Госдума разрешила брать машины россиян для борьбы с террористами

В Петербурге скоро может появиться новый повод для беспокойства автовладельцев. Госдума одобрила законопроект, разрешающий использовать автомобили граждан и организаций в рамках контртеррористической операции (КТО). Это означает, что вашу машину могут задействовать в самых неожиданных целях — и прямо на улице.

Согласно инициативе, транспорт может быть изъят для доставки людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, для преследования подозреваемых в терроризме или для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом. То есть, если где-то рядом введен режим КТО, силовикам не потребуется причина.

Самое интересное, что возмещение расходов за использование вашего автомобиля остается на усмотрение правительства. Правда, никакой конкретики о сроках и суммах компенсаций в документе нет.

Так что теперь, оставляя машину на Невском или в любом другом районе Петербурга, вы можете не просто нарваться на эвакуацию за неправильную парковку, но и на то, что ваш транспорт окажется в эпицентре спецоперации. Выглядит внушительно, но автовладельцам точно не до шуток, пишет источник.

Читайте также:

Шла за хлебом, а нашла миллион: петербурженка выиграла крупный приз в акции от популярной торговой сети

Вкусные шпроты найдете сразу: в магазинах Петербурга нужно искать на банке это число

Петербуржцы могут саморазвиваться, даже не выходя из дома: расскажем о четырех онлайн-платформах