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Получаем максимум пользы и удовольствия: как выбрать лучшую клубнику и черешню в Петербурге

21 мая 2025 12:16
Черешня, клубника
Получаем максимум пользы и удовольствия: как выбрать лучшую клубнику и черешню в Петербурге
Городовой ру

В Северной столице уже можно приобрести свежий урожай ягод 2025 года.

Наступает сезон ягод и фруктов, когда на петербургских прилавках магазинов и рынков появляются клубника, черешня и другие лакомства. Хочется получить максимум пользы от полезных продуктов, поэтому их нужно правильно выбирать и хранить.

Как выбрать свежие ягоды

Есть несколько лайфхаков, которые помогут выбрать самые лучшие ягоды. Первое правило — нужно обратить внимание на цвет: он должен быть равномерным, без пятен и потемнений. Мягкие, помятые или потускневшие ягоды говорят о том, что они уже начали портиться. Плодоножки ягод, как раз это клубника и черешня, должны быть не сухими, а зелеными — это говорит о свежести.

Размер ягод — не всегда показатель качества. Часто мелкие ягоды бывают слаще и ароматнее крупных. Например, маленькая клубника обычно вкуснее большой и водянистой. Обязательно понюхайте ягоды: свежие всегда обладают приятным, насыщенным ароматом, сообщает сайт Food.

Лучше отдавать предпочтение сезонным и местным ягодам — они обычно более натуральные и вкусные, чем привезенные издалека или выращенные в теплицах.

Как хранить ягоды дома

Главное — не мыть ягоды сразу после покупки, иначе они быстро испортятся. Храните их в холодильнике в оригинальной упаковке или в неглубокой посуде, застеленной бумажным полотенцем, чтобы впитывать лишнюю влагу. Хранить просто в холодильнике, если вы собираетесь в скором времени все съесть. Это особенно важно для косточковых ягод — черешни и вишни.

Лайфхак, как продлить свежесть ягод

Есть простой домашний способ: замочите ягоды на пару минут в растворе из 0,5 стакана белого уксуса и 2,5 стакана воды. Это убьет бактерии и плесень. После замачивания ягоды нужно очень хорошо просушить — на бумажных полотенцах или в салфетке. Такой прием помогает сохранить ягоды свежими дольше.

Следуя этим простым правилам, вы сможете наслаждаться ягодами дольше и получать от них максимум пользы и удовольствия.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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