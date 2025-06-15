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«Получится не лед, а хрустящая глыба»: фруктовый лед своими руками по рецепту шефа

Опубликовано: 15 июня 2025 14:31
мороженое
«Получится не лед, а хрустящая глыба»: фруктовый лед своими руками по рецепту шефа
Фото: Городовой.ру

По времени занимает не дольше, чем поход в магазин за покупным.

В жару хочется не просто прохлады, а чего-то по-настоящему освежающего — фруктового, сочного, яркого. Идеальный кандидат — домашний фруктовый лёд, который легко сделать самому.

Главное, как уверяет шеф-повар Святослав Спиваков в беседе с «Городовым», не использовать чистый сок.

«Если взять просто сок и заморозить — он кристаллизуется. Получится не лёд, а хрустящая глыба. Поэтому лучше использовать пюре. Например, пробить клубнику с апельсином, добавить воду, немного мяты или базилика и заморозить уже такую смесь», — делится с «Городовым» Спиваков.

Для домашнего сорбета или фруктового льда важно добиться текстуры. Лучше, если вы пробьёте массу до состояния смузи, а не просто нальёте жидкость в форму. Тогда и вкус будет насыщеннее, и структура плотнее.

«Сюда можно добавить любые фрукты — бананы, киви, цитрусы. Главное — не экономьте на аромате. Мята, лайм или даже капля лимонной цедры делают вкус живым», — советует шеф.

Кстати, если хочется придать фруктовому льду праздничный вид — можно окунуть его в домашнюю шоколадную глазурь. Просто растопите шоколад на водяной бане и покройте им замороженную массу кисточкой или прямо окунув — получится почти как в кафе, но без добавок.

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Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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