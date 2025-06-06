«Пора кордоны выставлять на М11»: петербуржцы предвкушают наплыв туристов перед ПМЭФ и Днем России

Билеты на поезда из Москвы в Северную столицу практически раскуплены, но есть еще возможность улететь на самолете.

Перед длинными выходными и Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) билеты на поезда между Москвой и Северной столицей раскупаются с молниеносной скоростью. Как же добраться в город на Неве в эти дни?

Почему билетов почти нет?

В начале июня в России длинные праздничные выходные — с 12 по 15 июня — приурочены к Дню России.

Многие москвичи и петербуржцы решили провести эти дни в другом городе, что вызвало настоящий ажиотаж на билеты.

К тому же с 18 по 21 июня в Петербурге проходит ПМЭФ — крупное событие, привлекающее много гостей и участников, что дополнительно увеличивает спрос на транспорт, пишет Фонтанка.

Ситуация с железнодорожными билетами

Поезда «Сапсан» и другие скоростные рейсы из Москвы в Петербург практически полностью распроданы на 11–12 июня. На некоторые поезда билеты уже не купить, можно только встать в лист ожидания.

Цены на билеты в эти дни стартуют от 2,6 тыс. рублей за плацкарт и от 3,4 тыс. рублей за купе, но на «Сапсан» эконом-класс для женщин с детьми стоит около 9 тыс. рублей. Обратные билеты из Петербурга в Москву тоже уже в дефиците.

В дни ПМЭФ ситуация похожая: билеты на дневные «Сапсаны» почти раскуплены, остались лишь отдельные классы и вечерние рейсы. Растут и цены на билеты, особенно на комфортные места.

Что с авиабилетами?

Если с поездами туго, то на самолеты еще можно рассчитывать. Из Москвы в Петербург на 11–12 июня есть много рейсов, правда, в основном в неудобное время, и цены стартуют от 6,2–6,8 тыс. рублей без багажа.

Обратные билеты в Москву на 15 июня стоят дороже — от 12 тыс. рублей и часто с пересадками. В целом, авиабилеты остаются более доступным вариантом, если вы готовы к раннему или позднему времени вылета.

Итог

Если вы собираетесь в Петербург в праздничные дни или на ПМЭФ, лучше не откладывать покупку билетов. Поезда быстро раскупаются, а цены растут.

Но петербуржцев больше беспокоят толпы людей, которые будут в эти дни в городе и туристы, которые приезжают на машинах, увеличивая и без того огромные пробки на дорогах.