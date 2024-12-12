Пошаговый гайд: как петербуржцу законно попасть в Финляндию и привезти продукты

С начала ограничений, введённых Финляндией, пересечь её границу из-за пределов Шенгенской зоны стало возможным лишь при наличии особых оснований. Для россиян, планирующих поездку, важно знать, что туристические визиты из России в Финляндию запрещены, если только вы не направляетесь туда транзитом в страну за пределами Шенгена.
Вот основные моменты:
Кто может въехать?
- Члены семей граждан Финляндии или резидентов страны: супруги, дети, родители, бабушки, дедушки и другие близкие родственники.
- Трудоустроенные и сезонные работники, направляющиеся на работу.
- Моряки и перевозчики, находящиеся в командировке.
- Представители бизнеса, если поездка связана с коммерческими делами.
- Студенты, поступающие на краткосрочные курсы, ведущие к получению диплома.
- Владельцы недвижимости в Финляндии, если нужно провести ремонт или обслуживание.
- Пациенты, проходящие лечение в финских медицинских учреждениях.
- Гуманитарные основания: например, болезнь или похороны близкого родственника.
Необходимые документы
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Шенгенская виза, которая может быть выдана любым государством зоны.
- Медицинская страховка с покрытием не менее 30 000 €.
- Подтверждения цели поездки: документы на недвижимость, приглашения, договоры на лечение или учебу.
- Для детей: отдельный загранпаспорт с визой и согласие второго родителя на выезд, заверенное нотариусом.
Транзит через Финляндию
Россиянам разрешено использовать Финляндию как транзитный пункт, если:
- Вы направляетесь в страну за пределами Шенгена.
- У вас есть подтверждение дальнейшего путешествия, например авиабилет.
Однако транзит через Финляндию в другие страны Шенгенской зоны возможен только для работы, учебы или дипломатической службы.
Как добраться?
- Прямое сообщение: отсутствует авиасообщение и закрыты сухопутные переходы.
- Самолёт: путешествие возможно с пересадками через страны, например Турцию или другие государства Шенгена.
- По суше: возможен въезд через Норвегию, но с соблюдением её ограничений.
Таможенные правила
Финляндия ужесточила контроль на границе. Запрещены к ввозу и вывозу:
- Наличные евро.
- Предметы роскоши дороже 300 €.
- Электроника и транспортные средства, не соответствующие новым требованиям.
Перед поездкой уточните актуальные правила на сайте финской таможни, так как ограничения могут измениться.
Банковские карты
К российским картам Visa и Mastercard доступ закрыт. Альтернатива — карты иностранных банков или предоплаченные карты местных операторов.
Итог
Путешествие в Финляндию в 2024 году для россиян сопряжено с многочисленными ограничениями, однако остаётся возможным для определённых категорий граждан. Планируйте поездку заранее, учитывая все правила и ограничения.