Пошаговый гайд: как петербуржцу законно попасть в Финляндию и привезти продукты

С начала ограничений, введённых Финляндией, пересечь её границу из-за пределов Шенгенской зоны стало возможным лишь при наличии особых оснований. Для россиян, планирующих поездку, важно знать, что туристические визиты из России в Финляндию запрещены, если только вы не направляетесь туда транзитом в страну за пределами Шенгена.

Вот основные моменты:

Кто может въехать?

Члены семей граждан Финляндии или резидентов страны: супруги, дети, родители, бабушки, дедушки и другие близкие родственники. Трудоустроенные и сезонные работники, направляющиеся на работу. Моряки и перевозчики, находящиеся в командировке. Представители бизнеса, если поездка связана с коммерческими делами. Студенты, поступающие на краткосрочные курсы, ведущие к получению диплома. Владельцы недвижимости в Финляндии, если нужно провести ремонт или обслуживание. Пациенты, проходящие лечение в финских медицинских учреждениях. Гуманитарные основания: например, болезнь или похороны близкого родственника.

Необходимые документы

Шенгенская виза , которая может быть выдана любым государством зоны.

Медицинская страховка с покрытием не менее 30 000 €.

с покрытием не менее 30 000 €. Подтверждения цели поездки: документы на недвижимость, приглашения, договоры на лечение или учебу.

Для детей: отдельный загранпаспорт с визой и согласие второго родителя на выезд, заверенное нотариусом.

Транзит через Финляндию

Россиянам разрешено использовать Финляндию как транзитный пункт, если:

Вы направляетесь в страну за пределами Шенгена.

У вас есть подтверждение дальнейшего путешествия, например авиабилет.

Однако транзит через Финляндию в другие страны Шенгенской зоны возможен только для работы, учебы или дипломатической службы.

Как добраться?

Прямое сообщение : отсутствует авиасообщение и закрыты сухопутные переходы.

: отсутствует авиасообщение и закрыты сухопутные переходы. Самолёт : путешествие возможно с пересадками через страны, например Турцию или другие государства Шенгена.

: путешествие возможно с пересадками через страны, например Турцию или другие государства Шенгена. По суше: возможен въезд через Норвегию, но с соблюдением её ограничений.

Таможенные правила

Финляндия ужесточила контроль на границе. Запрещены к ввозу и вывозу:

Наличные евро.

Предметы роскоши дороже 300 €.

Электроника и транспортные средства, не соответствующие новым требованиям.

Перед поездкой уточните актуальные правила на сайте финской таможни, так как ограничения могут измениться.

Банковские карты

К российским картам Visa и Mastercard доступ закрыт. Альтернатива — карты иностранных банков или предоплаченные карты местных операторов.

Итог

Путешествие в Финляндию в 2024 году для россиян сопряжено с многочисленными ограничениями, однако остаётся возможным для определённых категорий граждан. Планируйте поездку заранее, учитывая все правила и ограничения.