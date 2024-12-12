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Пошаговый гайд: как петербуржцу законно попасть в Финляндию и привезти продукты

12 декабря 2024 16:44
Пошаговый гайд: как петербуржцу законно попасть в Финляндию и привезти продукты
Пошаговый гайд: как петербуржцу законно попасть в Финляндию и привезти продукты
Фото Городовой.ру

Правила въезда для 2024 и 2025 годов.

С начала ограничений, введённых Финляндией, пересечь её границу из-за пределов Шенгенской зоны стало возможным лишь при наличии особых оснований. Для россиян, планирующих поездку, важно знать, что туристические визиты из России в Финляндию запрещены, если только вы не направляетесь туда транзитом в страну за пределами Шенгена.

Вот основные моменты:

Кто может въехать?

  1. Члены семей граждан Финляндии или резидентов страны: супруги, дети, родители, бабушки, дедушки и другие близкие родственники.
  2. Трудоустроенные и сезонные работники, направляющиеся на работу.
  3. Моряки и перевозчики, находящиеся в командировке.
  4. Представители бизнеса, если поездка связана с коммерческими делами.
  5. Студенты, поступающие на краткосрочные курсы, ведущие к получению диплома.
  6. Владельцы недвижимости в Финляндии, если нужно провести ремонт или обслуживание.
  7. Пациенты, проходящие лечение в финских медицинских учреждениях.
  8. Гуманитарные основания: например, болезнь или похороны близкого родственника.

Необходимые документы

  • Шенгенская виза, которая может быть выдана любым государством зоны.

  • Медицинская страховка с покрытием не менее 30 000 €.
  • Подтверждения цели поездки: документы на недвижимость, приглашения, договоры на лечение или учебу.
  • Для детей: отдельный загранпаспорт с визой и согласие второго родителя на выезд, заверенное нотариусом.

Транзит через Финляндию

Россиянам разрешено использовать Финляндию как транзитный пункт, если:

  • Вы направляетесь в страну за пределами Шенгена.
  • У вас есть подтверждение дальнейшего путешествия, например авиабилет.

Однако транзит через Финляндию в другие страны Шенгенской зоны возможен только для работы, учебы или дипломатической службы.

Как добраться?

  • Прямое сообщение: отсутствует авиасообщение и закрыты сухопутные переходы.
  • Самолёт: путешествие возможно с пересадками через страны, например Турцию или другие государства Шенгена.
  • По суше: возможен въезд через Норвегию, но с соблюдением её ограничений.

Таможенные правила

Финляндия ужесточила контроль на границе. Запрещены к ввозу и вывозу:

  • Наличные евро.
  • Предметы роскоши дороже 300 €.
  • Электроника и транспортные средства, не соответствующие новым требованиям.

Перед поездкой уточните актуальные правила на сайте финской таможни, так как ограничения могут измениться.

Банковские карты

К российским картам Visa и Mastercard доступ закрыт. Альтернатива — карты иностранных банков или предоплаченные карты местных операторов.

Итог

Путешествие в Финляндию в 2024 году для россиян сопряжено с многочисленными ограничениями, однако остаётся возможным для определённых категорий граждан. Планируйте поездку заранее, учитывая все правила и ограничения.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество ТуризмЕвропа
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